Valor de cierre del euro en Brasil este 23 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
En la última sesión el euro cotizó al cierre a 6,24 reales brasileños en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,54% si se compara con la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 6,20 brasileños, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un incremento 0,09%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 0,16%.

Si comparamos la cifra con días previos, cambió el sentido del dato previo, en el que se saldó con una disminución del 0,88%, demostrando que no es capaz de establecer una tendencia definida. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que fue inferior a la acumulada en el último año, de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este contexto.

