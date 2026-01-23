Euro: cotización de cierre hoy 23 de enero en República Dominicana

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 73,92 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,92% comparado con la cifra de la jornada previa, cuando se situó en 73,25 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota un incremento 0,65%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 6,77%.

Respecto a fechas anteriores, cambió el sentido del dato anterior, cuando se anotó un descenso del 0,39%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia estable. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (12,32%), de modo que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en estos días.