Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 23 de enero en República Dominicana

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 23 de enero en República Dominicana

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 73,92 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,92% comparado con la cifra de la jornada previa, cuando se situó en 73,25 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota un incremento 0,65%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 6,77%.

Respecto a fechas anteriores, cambió el sentido del dato anterior, cuando se anotó un descenso del 0,39%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia estable. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (12,32%), de modo que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en estos días.

Temas Relacionados

EuroPeso dominicanoTipo de cambioRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Las mejores series de Netflix Ecuador para ver hoy mismo

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Las mejores series de Netflix

Netflix Uruguay: Estas son las mejores series para ver hoy

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Netflix Uruguay: Estas son las

Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 23 de enero de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Bolivia: cotización de cierre del

Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en República Dominicana

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del euro en Bolivia este 23 de enero de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro