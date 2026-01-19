Valor de cierre del dólar en Guatemala este 19 de enero de USD a GTQ

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 0,02% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 7,66 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 2,11%, de manera que en el último año aún mantiene una subida del 1,62%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, donde se anotó un incremento del 0,02%, sin lograr fijar una tendencia definida. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 13,56%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (17,03%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.