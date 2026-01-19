Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 19 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 19 de enero de USD a GTQ

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 0,02% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 7,66 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 2,11%, de manera que en el último año aún mantiene una subida del 1,62%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, donde se anotó un incremento del 0,02%, sin lograr fijar una tendencia definida. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 13,56%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (17,03%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

