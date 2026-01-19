Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 19 de enero de EUR a GTQ

El euro se negoció al cierre a 8,92 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,51% si se compara con los 8,88 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca un ascenso 1,95%, por lo que en el último año acumula aún un incremento del 8,44%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, sumó dos fechas consecutivas en verde. La cifra de la volatilidad presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo habitual en este contexto.