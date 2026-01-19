Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 19 de enero en Canadá

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 19 de enero en Canadá

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,24% frente a los 1,61 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,16%; pese a ello en el último año aún conserva un ascenso del 4,39%.

Respecto de días anteriores, cambió el sentido del dato anterior, donde se saldó con una bajada del 0,08%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (5,86%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Temas Relacionados

CanadáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Las producciones más populares de

Estas son las series de moda en Paramount+ Estados Unidos hoy

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Estas son las series de

Este es el top 10 de series en Netflix Estados Unidos para disfrutar acompañado

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

Este es el top 10

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 19 de enero de USD a CAD

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 19 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar