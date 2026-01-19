Euro: cotización de cierre hoy 19 de enero en Canadá

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,24% frente a los 1,61 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,16%; pese a ello en el último año aún conserva un ascenso del 4,39%.

Respecto de días anteriores, cambió el sentido del dato anterior, donde se saldó con una bajada del 0,08%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (5,86%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.