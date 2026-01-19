Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 19 de enero de USD a CAD

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,28% con respecto a los 1,39 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 0,16%, de manera que en términos interanuales acumula aún una bajada del 3,16%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadenó dos fechas consecutivas en caída. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.