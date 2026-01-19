Noticias

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 19 de enero de USD a CAD

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Canadá: cotización de cierre del
Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 19 de enero de USD a CAD

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,28% con respecto a los 1,39 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 0,16%, de manera que en términos interanuales acumula aún una bajada del 3,16%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadenó dos fechas consecutivas en caída. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Temas Relacionados

CanadáDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Estas son las series de moda en Netflix Chile hoy

Desde thrillers hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Estas son las series de

Valor de cierre del dólar en Panamá este 19 de enero de USD a PAB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Cuba: cotización de cierre del dólar hoy 19 de enero de USD a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Cuba: cotización de cierre del

Panamá: cotización de cierre del euro hoy 19 de enero de EUR a PAB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Panamá: cotización de cierre del

Euro: cotización de cierre hoy 19 de enero en Cuba

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy