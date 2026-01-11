Noticias

Nuevo sismo sacude a Chile: magnitud 4.0 en Mina Collahuasi

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro

Guardar
El sismo comenzó a las
El sismo comenzó a las 05:10 horas (hora local) (Infobae)

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó sobre un sismo de 4.0 de magnitud con epicentro a 31.0 kilómetros de la ciudad de Mina Collahuasi.

Información preliminar señala que el sismo inició a las 05:10 horas (hora local) de este domingo 11 de enero y tuvo una profundidad de 118.0 kilómetros.

La coordenadas del epicentrose registraron a -68.676 grados de longitud y -21.108 grados de latitud, según datos del CNS.

Recuerda que ante cualquier temblor sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un terremoto, checa tu hogar en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular únicamente en caso de emergencia, no satures las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un sismo puede ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un temblor mantén la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

Los sismos y su relación con el Cinturón de Fuego del Pacífico

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la "Placa de Nazca" y la "Placa Sudamericana", en la llamada zona de subdicción.

Además, el país se localiza en una región conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta zona reúne el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, sin mencionar que es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los temblores más fuertes del planeta.

Unicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes.

Anillo de Fuego del Pacífico alcanza toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que han producido erupciones relevantes con grandes daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

Cada vez que sucede un terremoto o erupción importante en esta zona, surge el miedo de que el Anillo de Fuego del Pacifico se "active" provocando más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada temblor o actividad volcánica son en su mayoría indepedientes entre sí, es decir, no guardan relación directa.

Temas Relacionados

sismochileNoticias

Últimas Noticias

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de repente, por lo que es vital revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Reston: la predicción

Virginia: Previsión del clima en Ashburn para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Virginia: Previsión del clima en

Glosario de tecnología: qué significa Búsquedas relacionadas

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa

Predicción del estado del tiempo en San Antonio para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Predicción del estado del tiempo

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 11 de enero

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Reporte del estado del tiempo