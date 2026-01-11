Noticias

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de repente, por lo que es vital revisar el pronóstico antes de planear tu día

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad

Primavera, verano, otoño o invierno, hoy en día no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e informarse sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 29 grados Fahrenheit (aproximadamente -1.7 grados Celsius). Habrá un viento del noroeste de 14 a 17 millas por hora (22 a 27 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 36 millas por hora (58 kilómetros por hora).

¿Cuál será el clima por la noche?

Se espera que esta noche sea mayormente soleada, con una temperatura máxima cercana a 44 grados Fahrenheit (aproximadamente 7 grados Celsius). Habrá un viento del oeste de 6 a 11 mph (9 a 18 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 mph (34 km/h). A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 10 de enero 6:52 p. m. EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

