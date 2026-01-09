Noticias

Valor de cierre del euro en Bolivia este 9 de enero de EUR a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Bolivia este 9 de enero de EUR a BOB

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 7,98 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,17% comparado con el valor de la jornada previa, que fue de 7,89 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro acumula una bajada 0,76%; pero en el último año aún acumula un incremento del 10,46%.

Respecto a días anteriores, puso el fin a dos sesiones de tendencia plana. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue superior a la acumulada en el último año, de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

BoliviaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

El top de las mejores series de Netflix en Ecuador

Desde fantasía hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

El top de las mejores

Ranking de Netflix en Uruguay: estas son las series más vistas del momento

Netflix busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas personajes

Ranking de Netflix en Uruguay:

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 9 de enero de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

República Dominicana: cotización de cierre del dólar hoy 9 de enero de USD a DOP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

República Dominicana: cotización de cierre

República Dominicana: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

República Dominicana: cotización de cierre