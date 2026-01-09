Valor de cierre del euro en Bolivia este 9 de enero de EUR a BOB

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 7,98 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,17% comparado con el valor de la jornada previa, que fue de 7,89 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro acumula una bajada 0,76%; pero en el último año aún acumula un incremento del 10,46%.

Respecto a días anteriores, puso el fin a dos sesiones de tendencia plana. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue superior a la acumulada en el último año, de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.