Valor de apertura del dólar en Bolivia este 9 de enero de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 6,85 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,37% si se compara con la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 6,76 bolivianos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,15%; por contra en términos interanuales aún conserva un incremento del 1,81%.

En relación a días anteriores, suma dos fechas seguidas en positivo. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es superior a los números logrados para el último año (13,64%), presentándose como un activo con mayores variaciones de lo esperado.

