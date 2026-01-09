República Dominicana: cotización de cierre del dólar hoy 9 de enero de USD a DOP

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 63 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,4% comparado con los 63,25 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,16%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene una bajada del 0,08%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas previas, puso punto final a tres sesiones de tendencia positiva. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a los números conseguidos para el último año (10,78%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado en este contexto.