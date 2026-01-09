Chile: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a CLP

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 1.039,58 pesos chilenos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,7% si se compara con los 1.046,91 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota una disminución 1,98% aunque, por el contrario, desde hace un año acumula aún una subida del 1,89%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días pasados, puso fin a dos jornadas seguidas con tendencia positiva. En los pasados siete días la volatilidad fue de 7,72%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,05%), de manera que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.