Noticias

Chile: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a CLP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Chile: cotización de cierre del
Chile: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a CLP

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 1.039,58 pesos chilenos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,7% si se compara con los 1.046,91 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota una disminución 1,98% aunque, por el contrario, desde hace un año acumula aún una subida del 1,89%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días pasados, puso fin a dos jornadas seguidas con tendencia positiva. En los pasados siete días la volatilidad fue de 7,72%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,05%), de manera que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

Temas Relacionados

EuroPeso chilenoTipo de cambioChileNoticias

Últimas Noticias

Cuál es el santo que se celebra el 10 de enero

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Cuál es el santo que

Dólar: cotización de cierre hoy 9 de enero en Brasil

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Brasil: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a BRL

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Brasil: cotización de cierre del

Valor de cierre del euro en Uruguay este 9 de enero de EUR a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Uruguay este 9 de enero de USD a UYU

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar