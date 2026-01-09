Brasil: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a BRL

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 6,24 reales brasileños en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,66% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando se situó en 6,28 brasileños, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un descenso 1,84%, de manera que desde hace un año acumula aún una bajada del 1,47%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, invirtió el valor de la jornada previa, cuando marcó un incremento del 0,88%, sin lograr establecer una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días es sutilmente inferior a los datos conseguidos para el último año (14,2%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.