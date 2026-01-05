Top 10: ranking de las películas más reproducidas en Netflix Estados Unidos hoy

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

La lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix Estados Unidos ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más populares de Netflix Estados Unidos

1. La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt (Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story)

"La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt" se mete en el top 10 de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

El arresto de la terapeuta de Utah Jodi Hildebrandt y la YouTuber de crianza Ruby Franke por abuso infantil sacó a la luz una trama marcada por la manipulación y el control, revelando detalles perturbadores detrás de sus métodos y relaciones.

2. Hombre en llamas

Denzel Washington en Hombre en llamas foto: Screenshot Man on fire, Tony Scott

México D.F. Un agente del gobierno decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su pequeña protegida irá creciendo hasta despertar en él un espíritu perdido. Pero cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.

3. Contra lo imposible (Ford v Ferrari)

"Contra lo imposible" se mete en el tercer lugar del ranking estadounidense. (Netflix)

Se centra en un excéntrico y decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles. Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

4. Spider-Man: Un nuevo universo

Spider-Man: Un nuevo universo

En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) construye el “Super Colisionador” trae a una versión alternativa de Peter Parker que tratará de enseñarle a Miles como ser un mejor Spider-Man. Pero no será el único Spider Man en entrar a este universo: 4 versiones alternas de Spider-Man aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de que toda la realidad se colapse.

5. Más notas perfectas (Pitch Perfect 2)

"Pitch Perfect 2" se cuela en la quinta posición del listado estadounidense. (Netflix)

Después de sufrir una humillación pública frente al presidente de Estados Unidos y ser expulsadas del Circuito Aca, las Bellas intentan reivindicarse al participar en una competencia internacional que nunca ha ganado un grupo estadounidense. Para alcanzar este desafío, deben reforzar la amistad y el espíritu de hermandad, mientras enfrentan a rivales conocidas y suman nuevos aliados, con la esperanza de triunfar y recuperar su lugar.

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

7. Priscilla

Cailee Spaeny y Jacob Elordi protagonizan la película que explora la vida de Priscilla y Elvis Presley. (Créditos: A24)

Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo.

Película basada en las memorias ‘Elvis and Me’, escritas por Priscilla Beaulieu Presley, publicadas en 1985 y que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland. (FILMAFFINITY)

8. Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

Imagen de 'Puñales por la espalda: De entre los muertos'

El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

9. Justicia implacable

(Netflix)

H (Jason Statham) es el misterioso tipo que acaba de incorporarse como guardia de seguridad en una compañía de blindados. Durante un intento de atraco a su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene. Pronto se hará claro el verdadero motivo por el cual H está buscando un ajuste de cuentas.

10. Cazafantasmas

"Ghostbusters" se queda en la última posición del listado estadounidense. (Créditos: Sony Pictures)

Manhattan, Nueva York. Después de casi treinta años sin saber de ellos, los fantasmas y demonios se han vuelto a escapar de los infiernos para destruir la ciudad. Esta vez un nuevo equipo de Cazafantasmas, formado por un grupo de cuatro mujeres, está dispuesto a terminar con cualquier amenaza espectral.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original.

Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa.

Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.