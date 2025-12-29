Santoral del 26 de agosto: quién fue Santa Judit, la heroína bíblica que defendió la libertad de su pueblo

Representaciones de santos y vírgenes católicos, destacados en la iconografía cristiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace unas décadas, incluso siglos, los ancestros acostumbraban a nombrar a sus hijos con el nombre del santo del día en que nacieron, no en vano en las famosas “Mañanitas” hay una estrofa que dice: “Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí…”.

El onomástico hace alusión día en que se festeja algún santo, aunque es común que mucha gente lo use como sinónimo de cumpleaños, lo cual es erróneo, pues al hablar de él sólo se alude al listado de los nombres del santoral.

Como se indica en el calendario santoral, hoy también se conmemora a las mujeres y hombres que destacaron por tener conexiones especiales con las divinidades, que hicieron buenas acciones por el prójimo y que tenían una elevada ética y moral, motivos que los llevaron a ser canonizados o beatificados y formar parte del santoral.

Este es el santoral del martes 30 de diciembre.

Quién fue Santa Judit

Santa Judit es una figura central del libro que lleva su nombre en la Biblia, cuya historia se ubica en el contexto de las confrontaciones entre Israel y los imperios de la antigüedad, en particular bajo la amenaza del rey Nabucodonosor y sus ejércitos.

Se le presenta como una mujer viuda, de notable piedad, que dedicó su vida a la oración, a los sacrificios y al cuidado de los necesitados, ganándose el respeto de su comunidad.

Durante el asedio de la ciudad de Betulia por el general Holofernes, quien contaba con un ejército numeroso, el pueblo se encontró al borde de la desesperación debido a la escasez de agua y alimentos. Frente a esta situación, los líderes religiosos y civiles discutieron la posibilidad de rendirse, pero el sacerdote local, Ozías, solicitó un tiempo de espera para considerar otras alternativas.

Ahí, Judit propuso un plan arriesgado con el objetivo de salvar a su pueblo. Con la autorización de las autoridades, se dirigió al campamento enemigo, donde su comportamiento, su prudencia y su presencia física le permitieron ganarse la confianza de Holofernes.

Tras un banquete en su honor el que el general se encontraba embriagado, Judit decapitó a Holofernes, acto con el que las tropas enemigas se dispersaron y la ciudad quedó liberada.

La acción de Judit tuvo un impacto significativo en la sociedad israelita de la época. En cuanto a ella, continuó viviendo en Betulia hasta los cien años, permaneció soltera y dedicó sus bienes y esfuerzos a obras de caridad.

¿Qué otros santos se celebran el 30 de diciembre?

Junto a este personaje hay otros santos y mártires a los que también se les celebra este martes 30 de diciembre como los siguientes:

San Rainerio de Vestinos (s. XI)

San Perpetuo obispo (s. V)

San Lorenzo de Fraxanone (s. XII)

San Hermetes de Bononia (s. IV)

San Geremaro de Flay (s. VII)

San Jocundo obispo (s. VI)

San Rogerio obispo (s. XII)

Beata Margarita Colonna (s. XIII)

Santa Anisia mártir

San Félix I papa (s. III)

San Egvino de Worcester (s. VIII)

Beata Eugenia Rivasco (s. XIX)

San Anisio de Tesalónica (s. V)

San Venustiano mártir

Beato Radulfo abad

San Exuperancio diácono

Diferencia entre beatos y santos

El santoral es el conjunto de personas (mujeres y hombres) que son veneradas por la Iglesia al ser proclamados como santos o beatos en una fecha determinada en el calendario.

En el trayecto hacia la canonización hay cuatro pasos: el primero es ser nombrado como siervo de Dios, el segundo es ser venerable; el tercer paso es ser beato y, finalmente, el cuarto paso es ser santo.

La beatificación sólo la pueden lograr los fieles que hayan fallecido con fama de ser santos en diversos sitios y este proceso se puede llevar a cabo de dos formas: a través de una causa de virtudes heroicas y la segunda es el martirio, es decir, si la persona murió a causa de su fe.

Por otro lado, el proceso para convertirse en santo implica sumar el nombre de la persona santificada en el canon (lista de santos reconocidos) y con ello se permite que la comunidad creyente le rinda culto público y universal, en tanto, se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican altares, capillas y se reconoce su poder para interceder ante Dios.

Aunque la Iglesia no ha dado una cifra exacta, se cree que actualmente habría hasta nueve mil santos reconocidos. De acuerdo con el Martirologio Romano, actualizado en el 2005, la Iglesia Católica cuenta con al menos siete mil santos, aunque no se cuenta a los mártires, por lo que muchos piensan que incluso la cifra podría llegar a las 20 mil personas.

En la historia reciente, el Papa Juan Pablo II logró canonizar a 388 santos, mientras que el papa Francisco ha batido todos los récords luego de que al día de hoy ha canonizado a 898 santos, 800 de ellos al mismo tiempo.