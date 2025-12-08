La canción más sonada en Apple Uruguay hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Lo favorito de los escuchas

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

El sencillo más reciente de Lluvia para Dormir ya se vislumbra como un nuevo clásico. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

En segundo lugar, continúa La Perla de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia.

3. Si Te Pillara

La Dosis y La Nueva Escuela

Lo más nuevo de La Dosis y La Nueva Escuela, Si Te Pillara, entra directamente al tercer puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la cuarta posición.

5. Los Mayores

La Nueva Escuela

Esta es la canción de La Nueva Escuela que se ubica en el quinto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

6. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 15. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bizarrap y Daddy Yankee.

7. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

MIA (feat. Drake) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

8. Hasta Que Dios Diga

Anuel AA y Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Anuel AA y Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Hasta Que Dios Diga, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 10, BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Tu jardín con enanitos de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES se vende como pan caliente. Pasa del puesto 14 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.