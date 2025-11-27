Descubre las canciones que están de moda hoy en Spotify Ecuador

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. TU VAS SIN (fav)

Rels B

La canción de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 58.006 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. La Plena

W Sound

El exitazo de W Sound sigue abriéndose camino en las listas. Con 49.360 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición segunda.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el tercer puesto, con 48.497 reproducciones.

4. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, ya que ha conseguido un total de 47.179 reproducciones.

5. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 45.464 reproducciones.

6. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» se ubica en el sexto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 43.679, lo que marca un hito en la carrera musical de Young Cister.

7. no tiene sentido

Beéle

Un número tan favorable como 41.932 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Beéle va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo lugar.

8. mi refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

Tras haberse reproducido 41.472 veces, «mi refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. COQUETA (w Grupo Frontera)

Fuerza Regida

«COQUETA (w Grupo Frontera)» de Fuerza Regida va en descenso: ya llega a la novena posición. Sus 38.026 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. quédate

Beéle

«quédate» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 36.929 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.