El sube y baja de solana: cuál es su costo este 23 de noviembre

Solana es una blockchain que impulsa el desarrollo de DAPPs y es capaz de procesar 50 mil transacciones por segundo, una de las más rápidas. (Infobae)

Solana es una de las criptomonedas que más ha tomado importancia en los últimos años en el mercado de las divisas digitales, por ello es importante conocer sus movimientos dentro de este mercado sin regulación.

Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko presume un mecanismo único de consenso Proof-of-Stake, el cual -según solana- mejora su escalabilidad sin sacrificar la descentralización y la seguridad. Para mantener un nivel establecido de inflación cada año, quema el 50% de sus criptomonedas utilizadas en cada comisión.

También cuenta con un alto rendimiento de transacciones y corto tiempo de procesamientos a tal grado que consigue realizar 50.000 transacciones por segundo, esto lo obtiene al procesar linealmente las transacciones para crear un orden verificable de toda la actividad de la red.

Esta criptomoneda presume garantizar costos bajos en las transacciones, menores a los 0.01 dólares tanto para desarrolladores como para usuarios, esto gracias a su escalabilidad.

Cotización de la criptomoneda solana

La cotización de solana para hoy a las 16:55 horas (UTC) es de 132.64 dólares, es decir, que la criptomoneda tuvo un cambio de 3.45% en el último día.

Por otro lado, registró un cambio de 0.15% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #6.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las monedas virtuales nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades .

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Cabe mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Sin embargo, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha realizado comentarios a favor de criptodivisas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el aumento de su valor.