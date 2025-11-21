Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda solana en las últimas 24 horas

Solana es una blockchain que impulsa el desarrollo de DAPPs y es capaz de procesar 50 mil transacciones por segundo, una de las más rápidas. (Infobae)

Entre las innumerables criptomonedas que han surgido destacan unas pocas, entre ellas solana. Conocida en el mercado de las criptomonedas con las siglas SOL, se creó en 2017 por Anatoly Yajovenko, presumiendo un alto rendimiento en sus transacciones y los cortos tiempos de procesamientorealizando alrededor de 50 mil transacciones por segundo, convirtiéndose en una de las más rápidas del mercado.

Aparte de su rapidez, solana dice un bajo costo en las transacciones debido a su escalabilidad, manteniéndolas por debajo de los 0.01 dólares tanto para desarrolladores como para usuarios.

El token nativo de solana se utiliza principalmente para hacer staking (que consiste en adquirir criptomonedas y mantenerlas bloqueadas en una cartera digital obteniendo recompensas) y pagar comisiones de transacción teniendo un suministro limitado, a la vez que quema el 50% del SOL utilizado en cada comisión para mantener un nivel establecido de inflación cada año.

Costo de la criptomoneda solana

El valor de la criptomoneda solana para este día a las 16:55 horas (UTC) es de 127.0 dólares. Esto quiere decir queel activo digital tuvo un cambio de -8.94% en el último día, así como un movimiento de 0.42% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #7 entre las más populares.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las monedas digitales nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus monedas .

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Cabe mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de activos como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Sin embargo, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta Estados han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptodivisas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual provocó, en su momento, el aumento de su costo.