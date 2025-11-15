Predicción del clima: estas son las temperaturas en Rosario

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este sábado, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Rosario.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 11%, con una nubosidad del 35%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 90%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en la noche.

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Rosario tiene un clima muy peculiar con veranos despejados, calurosos y húmedos. Sus inviernos suelen ser cortos, parcialmente nublados y fríos. Durante el año las temperaturas varían entre los 6 °C a 31 °C, pero en algunas ocasiones suelen registrar niveles bajo cero o arriba de los 35 grados. Su precipitación estimada es de 1081 mm al año.

Para quienes estén planeando una visita, los meses más templados son diciembre, enero y febrero.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.