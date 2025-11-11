Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 10 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el BEL-20 INDEX, que inaugura la sesión bursátil del lunes 10 de noviembre con notables incrementos del 1,19%, hasta los 4.972,78 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas previas, el indicador cambia el sentido del resultado previo, en el que se anotó una bajada del 0,56%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra una subida 1,34%, de manera que en el último año todavía mantiene un incremento del 18,03%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,45% por debajo de su máximo del presente año (5.045,84 puntos) y un 28,75% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.