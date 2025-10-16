Noticias

BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió ganando terreno este 16 de octubre

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión de mercado del jueves 16 de octubre con leves ascensos del 0,34%, hasta los 82.890,41 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice suma dos sesiones sucesivas en valores positivos.

Con respecto a la última semana, el BSE Sensex 30 marca un ascenso 0,87%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,31%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,39% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.058,90 puntos) y un 13,56% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

India

