Apertura Nifty 50: mercado de la India inicia al alza este 16 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Nifty 50, que empieza la sesión del jueves 16 de octubre con leves incrementos del 0,36%, hasta los 25.414,30 puntos, tras la apertura. Respecto de días anteriores, el índice suma dos jornadas sucesivas en verde.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 acumula una subida 0,92%, de manera que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 1,8%. El Nifty 50 se sitúa un 0,87% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 15,09% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.