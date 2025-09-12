Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Villarreal viaja este sábado al Riyadh Air Metropolitano para medirse con Atlético en su cuarto encuentro de LaLiga, el cual dará comienzo a las 21:00.

Atlético de Madrid afronta el presente duelo con la ilusión de remontar su posición después de haber empatado 1-1 ante Alavés en su último partido. Desde que ha empezado la competencia, los locales no han vencido en ninguno de los tres partidos jugados hasta ahora en LaLiga, con tres goles a favor y cuatro en contra.

En el lado de los visitantes, Villarreal se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente a Celta durante su último partido, de modo que llega al encuentro con la ilusión de recuperar puntos que se le quedaron en el camino. Antes de este partido, Villarreal había ganado en dos de los tres encuentros jugados en LaLiga esta temporada, con un balance de ocho tantos marcados frente a uno encajado.

Con respecto a los resultados como local, Atlético de Madrid ha empatado por el momento en su único duelo disputado en casa. En las salidas, Villarreal también firmó un empate durante su única visita de lo que llevamos de competencia.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Riyadh Air Metropolitano y el balance es de 11 victorias, cinco derrotas y siete empates a favor de Atlético de Madrid. A su vez, los locales llevan un total de dos encuentros seguidos sin perder frente a este rival en LaLiga. La última vez que se enfrentaron Atlético y Villarreal en este torneo fue en enero de 2025 y el partido concluyó con un empate 1-1.

Actualmente, entre Atlético de Madrid y Villarreal existe una diferencia de cinco puntos en la clasificación. En este momento, Atlético de Madrid cuenta con dos puntos y se sitúa en decimoquinta posición. Por su lado, los visitantes cuentan con siete puntos y ocupan la tercera posición en la competencia.

Cómo surgió la “liga de las estrellas”

Desde hace varios años LaLiga cuenta con una gran cantidad de estrellas del futbol mundial en sus diferentes equipos (Reuters)

El torneo liguero en España surgió después de la fusión de los torneos Unión de Campeones y la Liga de Clubs en 1928 y en el primer campeonato se disputaron un total de 18 jornadas. El FC Barcelona, liderado por Platko y Samitier, se convirtió en el primer club en conseguir el campeonato de liga; posteriormente, el Athletic Club de Bilbao fue capaz de dominar el torneo antes de la Guerra Civil.

La guerra en España fue el único conflicto que suspendió las actividades en el fútbol nacional de 1936 a 1939 la situación era inestable y crítica, todo lo relacionado con el fútbol se suspendió y hasta ese momento sólo cuatro equipos habían reinado en el país: Barcelona, Bilbao, Real Madrid y Betis, éste último ganó la última edición antes del evento bélico y ese título es el único liguero en su historia.

Después de la Guerra Civil, las actividades dentro de LaLiga regresaron. En un principio la Primera División Española inició con 10 equipos, sin embargo, con el paso de los años el número de participantes aumentó gradualmente hasta duplicar los clubes en 1987. Desde la década de 1990 la liga española comenzó a tener repercusión internacional tal y como es conocida hoy en día.

La liga española es una de las más populares en todo el mundo (Reuters)

La llegada de jugadores extranjeros de gran renombre junto con los formados en el país formaron lo que fue conocida como la “Liga de las Estrellas”. El Clásico, entre Real Madrid y Barcelona, se convirtió en uno de los partidos más atractivos del fútbol mundial, este enfrentamiento alcanzó su punto tras el fichaje de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid para “plantar” cara al Barcelona de Lionel Messi.

Ambos clubes son los líderes en clasificación histórica de LaLiga, los blancos cuentan con 36 ligas nacionales y los blaugranas tienen un total de 27. Atlético de Madrid sigue en el ranking con 10 campeonatos ligueros, Athletic Club Bilbao con ocho y Valencia Club de Fútbol con seis.