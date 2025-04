Moana 2 y otros clásicos infantiles se colocan en el Top 10 de Disney+ Estados Unidos este 15 de abril

La aventura en Oceania continúa. (Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

El Top 10 de Disney+ películas

La precuela de love action cuenta la historia de Mufasa Crédito: Disney

1. Mufasa: El rey león (Mufasa: The Lion King)

Rafiki debe transmitir la leyenda de Mufasa a la joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala y con Timón y Pumba prestando su estilo característico. Mufasa, un cachorro huérfano, perdido y solo, conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino.

2. Goofy e hijo (A Goofy Movie)

Goofy tiene la desafortunada idea de llevar a su hijo Max a pescar, pero éste, que teme convertirse de mayor en un ser tan tonto como su padre, tiene otros planes. Ha quedado con la bella Roxanne, que por fin ha accedido a salir con él. Pero Goofy no está dispuesto a permitir que su hijo ignore el arte de la pesca.

3. Titanic: La resurrección digital (Titanic: The Digital Resurrection)

Utilizando tecnología de escaneado de vanguardia y CGI de última generación, un equipo de expertos produce el primer gemelo digital en 3D de alta resolución de los restos del Titanic. A través de una investigación inmersiva sin precedentes, el equipo revela los fatídicos momentos finales del barco, la heroicidad y la cobardía de los que iban a bordo y la verdad sobre cómo se hundió el barco "insumergible".

4. Daredevil: Born Again

Matt Murdock, un abogado ciego con habilidades especiales, lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en una inevitable colisión.

5. Mascotas (Pets)

Historias mundiales de vínculos entre humanos y animales, que siguen a dueños de mascotas y rescatistas con perros, gatos, cerdos, cabras y aves rapaces. Incluye entrevistas, archivos y clips virales que muestran las conexiones de las personas con sus animales.

6. Explosivamente Goofy (An Extremely Goofy Movie)

Nuevas aventuras de Goofy y su hijo adolescente Max. En esta ocasión, Max se ha matriculado en la universidad y dedica su tiempo libre a practicar todo tipo de arriesgados deportes. Goofy le echa tanto de menos, que se da cuenta de que hasta entonces ha dedicado demasiado tiempo al trabajo y muy poco a su hijo. Así que toma una decisión radical: se matricula también en la universidad. Secuela directa a DVD de la película "Goofy e hijo", dirigida por Kevin Lima en 1995.

7. Vaiana 2 (Moana 2)

Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Vaiana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas para vivir una aventura sin precedentes.

8. Alexander y el Viaje Terrible, Horrible, Espantoso, Horroroso. (Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip)

La película cuenta la historia de una familia que se embarca en un viaje de vacaciones a la Ciudad de México y termina enfrentándose a una serie de desastres. Alexandre García (Thom Nemer) cree que tiene la peor suerte del mundo. Cuando su madre, Val (Eva Longoria), decide reunir a la familia para un viaje, está seguro de que algo saldrá mal. La familia se embarca en una lujosa autocaravana, pero todo empieza a descontrolarse. En medio del caos, descubren un antiguo tótem maldito que puede ser responsable de todas las desgracias de Alejandro. La familia debe trabajar unida para devolver el artefacto a su lugar legítimo.

9. El rey león

La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un pequeño león que es el heredero del trono. Sin embargo, se ve forzado a exiliarse al ser injustamente acusado de la muerte de su padre. Durante su destierro, hará buenas amistades y, finalmente, regresará para recuperar lo que legítimamente le corresponde.

10. Vengadores: Endgame

Después de los eventos devastadores de 'Vengadores: Infinity War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga "Vengadores".

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Disney+ y el Streaming

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Bing Guan)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.