Cuál es la lectura y el evangelio del 1 de octubre

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

La Misa, la celebración litúrgicamás importante de la Iglesia Católica, es conocida por realizarse todos los domingos, sin embargo, no es el único día.

En prácticamente todas las parroquias del mundo en esta religión se realiza esta celebración eclesiástica entre semana, casi todos los días. La constancia de esta celebración puede variar dependiendo de la comunidad y las circunstancias locales.

Lo que también cambia son las lecturas y evangelios que se leen en estas Misas, aquellos pasajes de la Biblia extraídos para compartir el mensaje de Dios.

Es por eso que diariamente la Iglesia Católica da a conocer la versión actualizada de la palabra. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura del libro de Job

Job 3, 1-3. 11-17. 20-23

Job abrió sus labios

y maldijo el día de su nacimiento, diciendo:

"¡Maldito el día en que nací,

la noche en que se dijo: 'Ha sido concebido un varón'!

¿Por qué no morí en el seno de mi madre?

¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas

o no fui como un aborto que se entierra,

una creatura que no llegó a ver la luz?

¿Por qué me recibió un regazo

y unos pechos me amamantaron?



Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz,

con los reyes de la tierra, que se construyen mausoleos,

o con los nobles, que amontonan oro y plata en sus palacios.

Allí ya no perturban los malvados

y forzosamente reposan los inquietos.



¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable,

a aquel que la pasa en amargura;

al que ansía la muerte, que no llega,

y la busca como un tesoro escondido;

al que se alegraría ante la tumba

y gozaría al recibir la sepultura;

al hombre que no encuentra su camino,

porque Dios le ha cerrado las salidas?"

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (René Krüger)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 9, 51-56

Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: "Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?"



Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Más evangelios

Todo sobre el santo del día