Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 23 de septiembre

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de este lunes 23 de septiembre, actualizados por la propia Iglesia Católica.

Recuerda que al llevarse acabo Misas casi todos los días, la Iglesia Católica da a conocer la palabra del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 23 de septiembre

Lectura del libro de los Proverbios

Prv 3, 27-34

Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita,

si lo puedes hacer.

Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide,

no le digas: "Vete y vuelve mañana".

No pienses en hacerle daño a tu prójimo,

que ha puesto su confianza en ti.

Con nadie entables pleito sin motivo,

si no te ha hecho ningún daño.



No envidies al hombre malvado

ni imites nunca sus acciones,

porque el Señor aborrece a los perversos

y es amigo del hombre justo.



El Señor maldice la casa del malvado

y llena de bendiciones la del justo.

El Señor se burla de aquellos que se burlan

y con los humildes se muestra bondadoso.

Los sensatos recibirán honores

y los insensatos, ignominia.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 8, 16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: "Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público.



Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más; pero al que no tiene se le quitará aun aquello que cree tener".

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

