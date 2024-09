Universidad de Chile vs Palestino: resultado del 15 de septiembre, goles, resumen y próxima fecha

La Universidad de Chile se dejó remontar un 0-1 ante Palestino en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos el domingo, con un gol de Leandro Fernández que amplió a siete la racha invicta del equipo local en Primera División.

Fernández marcó el único gol del partido a un minuto del tiempo agregado. El delantero disparó alto al rincón izquierdo tras combinar con Cristian Palacios.

¿LO SABÍAS?

La U. de Chile amplió a cinco partidos su racha goleadora en Primera División. No se han quedado en cero desde su empate del 10 de agosto ante Colo Colo. Los visitantes, por su parte, no marcaron por primera vez en ocho partidos de Primera División. No se habían quedado en cero desde su empate del 6 de junio ante Coquimbo Unido.

Fue la séptima victoria por 1-0 de la temporada para la U. de Chile, la más abultada de la liga.

Por primera vez en la temporada, la U. de Chile evitó que un rival disparara a puerta, la mayor cantidad de la liga.

Highlights

CONSECUENCIAS:

Universidad de Chile lidera la tabla con 52 puntos, siete unidades por encima de Colo Colo. Universidad de Chile lleva seis partidos seguidos invicto (victorias: 4 empates: 2 derrotas: 0) en la liga jugando en casa, racha que comenzó ante Ñublense el 26 de mayo.

Con seis partidos (0 victorias, 3 empates, 3 derrotas) sin ganar fuera de casa, Palestino cae al séptimo lugar con 34 puntos. Está en posición de disputar la CONMEBOL Sudamericana de la próxima temporada, empatado a puntos con el Everton, octavo, el primer club fuera de los puestos de clasificación.

EN LOS GOLEADORES:

Fernández llegó a nueve GOLEADORES esta temporada en 22 partidos en el torneo. En total, Gabriel Castellón ha mantenido su portería a cero en 13 ocasiones en 24 partidos en el torneo, el mejor registro entre los guardametas de Primera División.

REPORTE DE LESIONES:

Ningún jugador fue retirado por lesión.

INFLUENCIA DEL VAR:

No se anuló ninguna jugada como resultado del VAR.