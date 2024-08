K-pop: BTS en el top de las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes España

BTS Monuments: Beyond the Star. (Disney+)

El fenómeno del K-pop continúa su expansión internacional y su impacto en las plataformas digitales es evidente. En la más reciente actualización de iTunes, varias canciones del género han alcanzado posiciones relevantes, confirmando su fama. Entre los temas más reproducidos se encuentran We are Bulletproof : The Eternal de BTS, que ha batido récords en varias ocasiones y que sigue emocionando a sus seguidores con sus melodías.

La influencia de estos artistas no solo se limita a Asia, sino que se crece a nivel global, conquistando audiencias en todo el mundo y consolidando al K-pop como un género musical dominante en la era digital.

Aquí un listado de las 10 canciones más destacadas de este día

1.- We are Bulletproof : The Eternal - BTS

2.- People - Agust D

3.- A Supplementary Story: You Never Walk Alone - BTS

4.- Polar Night - Agust D

5.- People Pt.2 - Agust D & IU

6.- Life Goes On - Agust D

8.- New Woman (feat. ROSALÍA) - LISA

9.- Haegeum - Agust D

10.- Rebirth (Intro) - Jimin

Exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

Cómo era el K-pop en la década de los 90

La evolución del K-pop comenzó en los años 90. La formación de artistas por las agencias líderes en la industria, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, introdujo un sistema de entrenamiento de idols que los entrena en canto, baile y actuación. Este enfoque meticuloso dio origen a agrupaciones como H.O.T. y Shinhwa, que no solo dominaron la escena local, sino que también despertaron el interés en otros países.

En tiempos recientes, el K-pop ha traspasado fronteras geográficas y culturales con bandas como BTS, BLACKPINK y TWICE, atrayendo a un público de todas partes del mundo. La estrategia de estos grupos incluye el uso intensivo de plataformas digitales y redes sociales para conectarse con sus seguidores, lo que ha impulsado su popularidad mundial.

Además de su música y coreografías, el K-pop destaca por su alto valor de producción y estética visual, influyendo en tendencias globales. Este movimiento ha potenciado la distribución de la cultura coreana, haciéndola un fenómeno mundial conocido como “Hallyu” que también influye en moda, cosméticos y cine.