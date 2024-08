Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 7 de agosto

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de este 7 de agosto, publicados por el propio Vaticano.

Recuerda que al llevarse acabo Misas prácticamente todos los días, el Vaticano publica la palabra del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de hoy

Lectura del libro del profeta Jeremías

Jer 31, 1-7

“En aquel tiempo, dice el Señor,

yo seré el Dios de todas las tribus de Israel

y ellos serán mi pueblo.

El pueblo de Israel, que se libró de la espada,

halló misericordia en el desierto

y camina hacia el descanso;

el Señor se le apareció de lejos’’.

Esto dice el Señor:

“Yo te amo con amor eterno,

por eso siempre me apiado de ti.

Volveré, pues, a construirte

y serás reconstruida, capital de Israel.

Volverás a tocar tus panderos

y saldrás a bailar entre músicos y coros;

volverás a plantar viñas en los montes de Samaria

y los que las planten, las disfrutarán.

En la montaña de Efraín gritarán los centinelas:

‘¡Ya es de día! ¡Levántense y vayamos a Sión,

hacia el Señor, nuestro Dios!’ ”

Esto dice el Señor:

“Griten de alegría por Jacob,

regocíjense por el mejor de los pueblos;

proclamen, alaben y digan:

‘El Señor ha salvado a su pueblo,

al grupo de los sobrevivientes de Israel’ ”.

El evangelio del día

Lectura del santo Evangelio según san Mateo

Mt 15, 21-28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” El le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

