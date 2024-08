K-pop en España: actualización de las 10 canciones más escuchadas en iTunes

Felix y Bang Chan de Stray Kids actúan en el festival British Summer Time (BST) en Hyde Park, Londres, Reino Unido, el 14 de julio de 2024. (REUTERS/Hollie Adams)

El fenómeno del K-Pop ha trascendido fronteras y se ha convertido en un inmenso motor cultural global. La popularidad de este género musical, originario de Corea del Sur, se refleja claramente en las listas de éxitos de plataformas digitales alrededor del mundo.

Un vistazo al top 10 de las canciones más escuchadas en iTunes, según un listado de la compañía de Apple, destaca la presencia predominante del K-Pop, evidenciando su influencia en la industria musical. Esta expansión ha consolidado al K-Pop a nivel global captando el interés y la pasión de millones de oyentes.

El éxito del K-Pop en plataformas como iTunes no es fortuito; es el resultado de una combinación de estrategias eficientes de marketing digital, producción musical de alto nivel y la dedicación de sus fanáticos. A continuación se encuentran las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes.

Top 10 K-pop en iTunes España

Jimin, del grupo de K-Pop BTS, posa durante una sesión fotográfica antes del desfile de la colección de moda masculina Otoño/Invierno 2023-2024 de Dior durante la Semana de la Moda Masculina en París, Francia, el 20 de enero de 2023. (REUTERS/Yiming Woo)

1.- Chk Chk Boom de Stray Kids

2.- Who de Jimin

3.- Ice Cream de JEON SOMI

4.- XO (Only If You Say Yes) de ENHYPEN

5.- Heaven de TAEYON

6.- Klaxon de (G)I-DLE

7.- Rockstar de LISA

8.- If i’m S, Can You Be My N? de TWS

9.- Sticky de KISS OF LIFE

10.- Cosmic de Red Velvet

El K-pop ha demostrado su fuerza en todo el mundo. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en esta expansión, permitiendo a los grupos de K-Pop interactuar directamente con sus seguidores, quienes a su vez utilizan estas plataformas para difundir y promocionar a sus ídolos. Esta sinergia ha permitido que el K-Pop no solo se mantenga relevante, sino que continúe creciendo a un ritmo acelerado.

Además, el alcance del K-Pop ha abierto las puertas a una mayor aceptación y apreciación de la cultura coreana en general. Elementos como la moda, la gastronomía y las series de televisión coreanas han encontrado audiencias entusiastas en todo el mundo.

La participación de artistas de K-Pop en colaboraciones internacionales y su presencia en festivales y premiaciones globales refuerzan la idea de que este género ha llegado para quedarse, configurándose como un fenómeno cultural integral que trasciende la música.

Inicios del K-pop

FOTO DE ARCHIVO. J-Hope actúa en Times Square durante el primer evento de Año Nuevo sin restricciones desde la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el barrio de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos. 31 de diciembre de 2022. (REUTERS/Jeenah Moon)

El K-Pop, abreviatura de Korean Pop, nació a mediados de la década de 1990 en Corea del Sur, pero sus raíces se remontan aún más atrás, fusionando diversos géneros y estilos musicales de Occidente y Asia. El término comenzó a cobrar relevancia después del lanzamiento del grupo Seo Taiji and Boys en 1992, quienes revolucionaron la escena musical coreana al incorporar elementos del rap, rock y techno en su música. Este grupo no solo redefinió el sonido, sino también la estética y las dinámicas de la industria musical en Corea del Sur.

El impulso hacia la modernización y globalización de la música pop coreana fue consolidado por la llegada de las grandes agencias de entretenimiento como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment. Estas compañías comenzaron a entrenar y producir artistas cuidadosamente, creando “ídolos” cuyo atractivo iba más allá de sus habilidades musicales. Artistas como H.O.T., debutando en 1996 bajo SM Entertainment, marcaron el primer gran salto hacia el fenómeno de los grupos de K-Pop, estableciendo una estructura que combinaba estrictos programas de entrenamiento, impactantes presentaciones visuales y campañas de marketing agresivas.

La industria del K-Pop continuó su expansión en las siguientes décadas, aprovechando la revolución digital y la aparición de las redes sociales para desarrollar una base de seguidores fieles no solo en Asia, sino en todo el mundo. El apoyo de plataformas como YouTube fue crucial para que grupos como TVXQ, Super Junior y, más recientemente, BTS, alcanzaran audiencias globales. Hoy, el K-Pop se mantiene como un faro de innovación y éxito comercial.