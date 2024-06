Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

La serie Attack on Titan que terminó hace algunos meses se mantienen dentro del ranking de las series más populares de la plataforma de streaming (Crunchyroll)

En los últimos años los seguidores del anime han tenido mayor accesibilidad a todo tipo de series gracias a la llegada de las plataformas de streaming que han apostado por integrar diferentes títulos a sus catálogos. Las producciones japonesas lograron captar la atención de los espectadores de occidente gracias a las fabulosas historias que relatan.

La industria del anime ha crecido a pasos agigantados y cada año se producen una gran cantidad de series. Por temporada se transmiten un lote de historias que están dispuestas a luchar en los rankings de las más populares, Crunchyroll es una de las plataformas que se dedica exclusivamente a impulsar estas series y en su sitio web cuenta con un amplio listado de títulos para todo tipo de público.

Cada semana se publican los capítulos de las series que están en emisión, con subtítulos en diferentes idiomas y en el mejor de los casos algunas producciones cuentan con doblaje al español, sin embargo, en estos casos los episodios se publican un poco más tarde.

Si quieres adentrarte en el mundo de estas producciones japonesas o no tienes nada que ver este fin de semana y quieres descubrir una nueva serie, te recomendamos los animes más vistos esta semana en la plataforma.

Los 10 animes más vistos

1. Kaiju no. 8

Japón tiene la mayor tasa de incidencias por ataques de Kaijus de todo el mundo. Los Kaijus irrumpen continuamente y sin piedad en las vidas cotidianas de la gente. Kafka Hibino, que siempre quiso ser un miembro de las Fuerzas de Defensa, actualmente trabaja como limpiador de cadáveres de Kaijus. Sin embargo, un día, una misteriosa criatura convierte a Kafka en un Kaiju, y las Fuerzas de Defensa de Japón, encargados de derrotar a estos monstruos, le identificaron con el nombre clave de “Kaiju N.8″.

2. Goblin slayer

Una joven sacerdotisa ha formado su primer grupo de aventureros, pero no tardan mucho en verse en serios problemas. Por suerte, quien aparece en su rescate es el Asesino de Goblins, un hombre que ha dedicado su vida a exterminar a todo goblin viviente por los medios que fueran necesarios. Cuando comienzan a circular rumores sobre sus hazañas, no hay forma de saber quién será el próximo en aparecer.

3. Attack on titan

Hace cien años, los titanes atacaron y diezmaron a la humanidad. Para sobrevivir, esta se recluyó en grandes ciudades amuralladas, creyendo que estaría segura para siempre. Pero, cien años después de aquel ataque, un titán colosal hace su aparición en una de las urbes, destruye el parapeto y permite que sus congéneres menores devoren de nuevo a los hombres. El Cuerpo de Exploradores, al que pertenece Eren Jaeger, deberá enfrentarse a ellos y contraatacarlos, para que la humanidad pueda vivir de nuevo en paz.

4. One piece

Riqueza, fama, poder... un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro... lo he escondido todo en ese lugar”. Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el “One Piece”.

5. Dragon ball Z

Es la continuación de la serie de anime ‘Dragon Ball’. Se divide básicamente en cuatro sagas: la llegada de los Saiyajins, la batalla contra Freezer, el nacimiento de Célula y el despertar de Monstruo Bu. De éstas se desprenden subsagas y algunas otras historias que no son originales del manga.

6. Dragon ball

Hace mucho tiempo, en las montañas, el maestro de artes marciales Gohan descubrió a un excepcional niño que llegó a la Tierra en una cápsula durante una noche tormentosa, al que llamó Goku. Sin saber nada de su pasado, Gohan le crió como su nieto hasta los ocho años y le entrenó en artes marciales. Después de morir su abuelo, un buen día conoce a Bulma, una muchacha obsesionada con las misteriosas Bolas de Dragón. Juntos emprenderán la búsqueda de las siete bolas, una aventura que cambiará la vida de Goku para siempre.

7. Dagashi kashi

La historia de esta obra nos pone en la piel de Kokonotsu, un joven que no quiere heredar la tienda rural de caramelos de sus padres. Una chica llamada Hotaru, obsesionada con este tipo de tiendas, aparece y le insiste en quedarse con la tienda.

8. Frieren: tras finalizar el viaje

La maga Frieren formaba parte del grupo del héroe Himmel, quienes derrotaron al Rey Demonio tras un viaje de 10 años y devolvieron la paz al reino. Frieren es una elfa de más de mil años de vida, así que al despedirse de Himmel y sus compañeros promete que regresará para verlos y parte de viaje sola. Al cabo de cincuenta años, Frieren cumple su promesa y acude a visitar a Himmel y al resto. Aunque ella no ha cambiado, Himmel y los demás han envejecido y están en el final de sus vidas. Cuando Himmel muere, Frieren se arrepiente de no haber pasado más tiempo a su lado conociéndolo, así que emprende un viaje para conocer mejor a sus antiguos compañeros, a las personas y descubrir más del mundo.

9. Cowboy bebop

La tripulación de la nave Bebop solo intenta ganar dinero, y son la pandilla de caza-recompensas más divertida del año 2071.

10. Dragon ball GT

Dragon Ball GT es un anime original creado por el estudio de animación japonés Toei Animation ubicada una década después del final de Dragon Ball Z, es el tercer anime de la serie de televisión japonesa Dragon Ball. A diferencia de las dos primeros animes, no se basa en el manga original Dragon Ball de Akira Toriyama, sino que fue creado como una secuela de la serie de anime.

La industria del anime

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.