Efemérides del 22 de junio: nació Meryl Streep, murió Judy Garland, Maradona hizo la “mano de Dios” y el “gol del siglo”

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento. Créditos: Infobae México.

No hay fechas cualquiera, cada uno de los 365 días que conforman el año cuentan con conmemoraciones significativas, hechos que los marcaron y que son recordados cada año hasta volverse efemérides.

Las efemérides son desde sucesos épicos, deplorables tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes importantes como líderes sociales, científicos y artistas.

Porque aquel que olvide la historia está condenado a repetirla, aquí están las efemérides más importantes de este 22 de junio.

-235: En Egipto, Eratóstenes midió por primera vez la circunferencia de la Tierra.

871: En Wasit (Irak) se registra un terremoto que deja un saldo de 20 000 víctimas. (Posiblemente se trate del mismo terremoto que se registró como sucedido el 18 de noviembre del 871).

1372: En la batalla de La Rochelle, la escuadra castellana de Bocanegra destruye a la inglesa de Pembroke.

1484: En España, el ejército cristiano emprende un nuevo ataque a la vega granadina, haciendo talas y arrasando considerables terrenos en Alhendín, Villa de Otura y sucesivamente en Gójar, Dílar, La Zubia y Armilla.

1815: Napoleón Bonaparte abdica por segunda vez.

La estatua en honor a Napoleón Bonaparte (EFE/Ville de Rouen)

1826: En Centroamérica inicia sesiones el Congreso de Panamá.

1827: El gobierno de Chile disuelve el Congreso y consulta a las provincias sobre una nueva constitución, que se promulgará en 1828.

1911: En México, fuerzas federales recuperan la ciudad de Tijuana, tomada por los filibusteros.

1928: En Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional. Comunicaba Santiago con Mendoza (Argentina) y por lo tanto con Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).

1934: En Alemania se firma el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil del Reich y Ferdinand Porsche, con el cual inicia el desarrollo del automóvil Volkswagen «Escarabajo».

1938: En Puerto Rico, Luis Muñoz Marín funda el Partido Popular Democrático.

1939: En Diúpivogur (Islandia) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 30,5 °C (86,9 °F).

1940: Francia se rinde ante la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.

1941: En Samarcanda, Unión Soviética, un equipo arqueológico soviético dirigido por Mijaíl Gerásimov exhuma el cuerpo del conquistador Tamerlán.

1941: A las 3:15 a. m. (hora alemana), más de 3 millones de tropas de la Wehrmacht dan inicio a la Operación Barbarroja; la invasión de la Unión Soviética.

1941: En Chile realiza su primera presentación el Teatro Experimental de la Universidad de Chile.

1944: En el marco de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética inicia la Operación Bagration.

1957: Filipinas, en la provincia de Dávao del Sur se crea el municipio de Matanao.

1960: Se celebran elecciones legislativas en la provincia canadiense de Quebec en las que el Partido Liberal derrota a la Unión Nacional por primera vez desde 1939.

1962: El último de los 744 bombarderos estratégicos Boeing B-52 Stratofortress, B-52H-175-BW, número de serie 61-0040, se desplegó en la planta de Boeing Military Airplane Company en Wichita, Kansas.

1962: En Istres, Francia, la piloto de prueba de la Société des Avions Marcel Dassault, Jacqueline Marie-Thérèse Suzanne Douet Auriol, voló un interceptor Dassault Mirage III C con alas delta para establecer un nuevo récord mundial de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) para velocidad sobre un cerrado Circuito de 100 Kilómetros. Su velocidad promedio sobre el recorrido fue de 1,850.2 kilómetros por hora (1,149.7 millas por hora). Mme. Auriol rompió el récord establecido el 6 de octubre de 1961 por Jacqueline Cochran con un Northrop T-38A Talón.

1966: Se firma el Acta de Iguazú, entre Paraguay y Brasil.

1981: Se publica el primer gran éxito de la banda española Mecano, Hoy no me puedo levantar.

1986: En el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace un gol con la mano (acto que se llamará humorísticamente «la Mano de Dios») contra la selección británica. Posteriormente y durante el mismo partido, realiza el Gol del siglo, considerado uno de los goles más destacados de la historia de los mundiales.

La "mano de Dios" de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986

1993: El cantante mexicano Luis Miguel, lanza al mercado su noveno álbum de estudio titulado Aries.

1993: En Estados Unidos, La cantautora cubana-estadounidense Gloria Estefan, lanza al mercado su tercer álbum de estudio como solista y primer álbum realizado en español titulado Mi tierra.

1995: En Colombia se inaugura Canal TRO el quinto canal regional de televisión en el oriente colombiano.

2004: En Perú, 700 alumnos toman la Universidad Nacional de Trujillo, exigiendo la renuncia del rector y de los vicerrectores por casos de corrupción. La crisis durará 103 días.

2007: En España finaliza el programa de radio No somos nadie, de M80 Radio.

2007: Inicia el doble homicidio-suicidio de Chris Benoit con el asesinato de Nancy Benoit mediante estrangulamiento.

2010: Comienza el Partido Mahut-Isner de Wimbledon 2010, que será conocido como el partido de tenis más largo del mundo, tanto en duración (11 horas y 5 minutos) como en número de juegos (183).

2011: En Argentina, se disputa la llave de ida de la Promoción de Ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino, en la cual el Club Atlético Belgrano se impuso por 2-0 ante el Club Atlético River Plate, siendo esta la antesala del histórico descenso del club de la Ciudad de Buenos Aires.

2012: En Paraguay, el Senado realiza un juicio político al presidente Fernando Lugo, al cual terminan destituyendo de su cargo.

2021: En Perú, se registra un sismo de 6.0 grados de magnitud con epicentro en Mala, ciudad del Departamento de Lima. Lamentablemente, dejó muchas casas del Departamento de Lima a punto de caer y hasta la fecha de este archivo, solo se detectaron 20 heridos y 1 muerto

2022: En Chile, Rosa Devés asume como rectora de la Universidad de Chile. Se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo.

Cumpleaños

916: Sayf al-Dawla, gobernador sirio (f. 967).

1425: Lucrecia Tornabuoni, poetisa y noble italiana (f. 1482).

1684: Francesco Manfredini, violinista y compositor italiano (f. 1762).

1738: Jacques Delille, poeta francés (f. 1813).

1757: George Vancouver, oficial de marina y explorador británico (f. 1798).

1763: Étienne Méhul, compositor francés (f. 1817).

1767: Wilhelm von Humboldt, erudito y estadista alemán (f. 1835).

1775: Johannes Flüggé, botánico y profesor alemán (f. 1816).

1777: Guillermo Brown, marino irlandés, primer almirante de las fuerzas navales argentinas (f. 1857).

1805: Giuseppe Mazzini, revolucionario e ideólogo italiano (f. 1872).

1805: Juan Arolas, escritor español (f. 1849).

1809: Mary Cowden Clarke, escritora británica (f. 1898).

1818: Ignacio Ramírez, escritor y político mexicano (f. 1879).

1828: Justino Fernández Mondoño, abogado y político mexicano (f. 1911).

1830: Theodor Leschetizki, pianista y compositor polaco (f. 1915).

1837: Paul Morphy, ajedrecista estadounidense (f. 1884).

1837: Ernst Ziller, arquitecto germano-griego (f. 1923).

1845: Tom Dula, soldado estadounidense (f. 1868).

1845: Richard John Seddon, político y abogado británico (f. 1906).

1856: H. Rider Haggard, novelista británico (f. 1925).

1861: Maximilian von Spee, almirante danés (f. 1914).

1864: Hermann Minkowski, matemático alemán de origen judío (f. 1909).

1871: William McDougall, psicólogo británico (f. 1938).

1871: Arthur Wynne, constructor de crucigramas y editor británico (f. 1945).

1874: Viggo Jensen, tirador y gimnasta danés (f. 1930).

1874: Walter F. Otto, filólogo alemán (f. 1958).

1876: Pascual Díaz Barreto, arzobispo mexicano (f. 1936).

1876: José Rolón, compositor y pianista mexicano (f. 1945).

1880: Johannes Drost, nadador neerlandés (f. 1954).

1884: James Rector, atleta estadounidense (f. 1949).

1885: Milan Vidmar, ingeniero eléctrico y ajedrecista esloveno (f. 1962).

1887: Julian Sorell Huxley, biólogo británico (f. 1975).

1889: Humberto de Saboya-Aosta, noble y militar italiano (f. 1918).

1892: Robert Ritter von Greim, piloto y oficial de ejército alemán (f. 1945).

1894: Manuel Gallego Suárez-Somonte, militar español (f. 1965).

1897: Alberto Bello, actor argentino (f. 1963).

1897: Norbert Elias, sociólogo alemán (f. 1990).

1898: Erich Maria Remarque, escritor germano-estadounidense (f. 1970).

1899: Michał Kalecki, economista polaco (f. 1970).

1902: Marguerite De La Motte, actriz estadounidense (f. 1950).

1903: John Dillinger, asaltante estadounidense (f. 1934).

1903: Carl Hubbell, beisbolista estadounidense (f. 1988).

1906: Billy Wilder, cineasta estadounidense de origen austriaco (f. 2002).

1907: Marta Colvin, escultora chilena (f. 1995).

1909: Buddy Adler, productor de cine estadounidense (f. 1960).

1909: Katherine Dunham, bailarina y coreógrafa estadounidense (f. 2006).

1910: Peter Pears, tenor británico (f. 1986).

1910: Konrad Zuse, ingeniero alemán (f. 1995).

1913: Álvaro Alsogaray, político argentino (f. 2005).

1913: Sándor Weöres, poeta húngaro (f. 1989).

1913: Evaristo Viñuales Larroy, profesor y anarquista español (f. 1939).

1919: Gower Champion, bailarín y coreógrafo estadounidense (f. 1980).

1920: Paul Frees, actor de voz estadounidense (f. 1986).

1920: Edmund Pellegrino, etnicista estadounidense (f. 2013).

1921: Joseph Papp, cineasta estadounidense (f. 1991).

1922: Bill Blass, diseñador de moda estadounidense (f. 2002).

1923: José Giovanni, director de cine franco-suizo (f. 2004).

1924: Geza Vermes, teóloga británico-húngara (f. 2013).

1926: Marta Mata, política español (f. 2006).

1928: Ralph Waite, actor estadounidense (f. 2014).

1929: José Florencio Guzmán, abogado y político chileno (f. 2017).

1930: Francisco Fernández Ordóñez, político español (f. 1992).

1930: Walter Bonatti, montañero y periodista italiano (f. 2011).

1932: Soraya Esfandiary, princesa iraní (f. 2001).

1932: Yevgeny Kychanov, orientalista ruso (f. 2013).

1933: Dianne Feinstein, política estadounidense.

1933: Libor Pešek, director de orquesta y músico checo.

1934: James Bjorken, físico estadounidense.

1936: Gemma Cuervo, actriz española.

1936: Jorge Reynolds Pombo, ha recibido tres doctorados honoris causa en medicina, por sus aportes a la investigación y al desarrollo de tecnologías para la cardiología.

1936: Kris Kristofferson, actor y cantautor estadounidense.

1936: Juan José Alonso Millán, comediógrafo español (f. 2019).

1936: Hermeto Pascoal, músico brasileño.

1936: Ferran Olivella, futbolista español.

1937: Bernie McGann, saxofonista y compositor estadounidense (f. 2013).

1938: Raúl Barboza, acordeonista argentino.

1938: Norberto Luis La Porta, político argentino (f. 2007).

1938: Tulio Crespi, fabricante y preparador argentino de automóviles de competición.

1939: Robert Kramer, director de cine estadounidense (f. 1999).

1939: Ada Yonath, química y bióloga israelí, premio nobel de química en 2009.

1940: Abbas Kiarostami, cineasta iraní (f. 2016).

1941: Ed Bradley, periodista estadounidense (f. 2006).

1941: Michael Lerner, actor estadounidense.

1943: Eumir Deodato, músico, productor y compositor brasileño.

1944: Klaus Maria Brandauer, actor austriaco.

1944: Gérard Mourou, científico francés, premio nobel de física en 2018.

1945: Rainer Brüderle, político alemán.

1945: Pere Gimferrer, escritor y académico español.

1946: Eliades Ochoa, guitarrista cubano, de la banda Buena Vista Social Club.

1947: Octavia E. Butler, escritora estadounidense (f. 2006).

1947: Howard Kaylan, miembro de la banda The Turtles

1947: Pete Maravich, baloncestista estadounidense (f. 1988).

1947: Jerry Rawlings, político ghanés (f. 2020).

1948: Todd Rundgren, cantantautor estadounidense.

1949: Larry Junstrom, bajista estadounidense, de la banda Lynyrd Skynyrd (f. 2019).

1949: Meryl Streep, actriz estadounidense.

Meryl Streep (REUTERS/Caitlin Ochs)

1949: Lindsay Wagner, actriz estadounidense.

1949: Elizabeth Warren, político estadounidense.

1950: Adrian Năstase, político rumano.

1952: Graham Greene, actor canadiense.

1953: Willem Jacobus Eijk, cardenal neerlandés.

1953: Cyndi Lauper, cantante estadounidense.

1953: Phil Goff, político neozelandés.

1954: Wolfgang Becker, cineasta alemán.

1954: Freddie Prinze, comediante y actor estadounidense (f. 1977).

1956: Alfons De Wolf, ciclista belga.

1956: Tim Russ, actor estadounidense.

1958: Rocío Banquells, actriz y cantante mexicana.

1958: Bruce Campbell, actor estadounidense.

1959: Tristán Bauer, cineasta y político argentino.

1959: Nicola Sirkis, músico francés, de la banda Indochine.

1959: Ed Viesturs, alpinista estadounidense.

1960: Erin Brockovich, abogada y activista estadounidense.

1960: Tracy Pollan, actriz estadounidense.

1961: Jimmy Sommerville, cantante británico.

1962: Stephen Chow, actor y cineasta hongkonés.

1962: Clyde Drexler, baloncestista estadounidense.

1962: Bobby Gillespie, cantante británico, de las bandas Primal Scream, The Jesus and Mary Chain y The Wake.

1962: Álvaro Urquijo, músico español, de la banda Los Secretos.

1963: Randy Couture, luchador y artista marcial estadounidense.

1963: John Tenta, luchador canadiense.

1964: Amy Brenneman, actriz estadounidense.

1964: Dan Brown, escritor estadounidense.

1965: Uwe Boll, cineasta alemán.

1965: Ľubomír Moravčík, futbolista eslovaco.

1966: Dean Woods, ciclista australiano (f. 2022).

1966: Emmanuelle Seigner, actriz francesa.

1966: María Fernanda Callejón, actriz argentina.

1966: Michael Park, copiloto británico de rally (f. 2005).

1966: Schoolly D, rapero y actor estadounidense.

1967: Alejandro Aravena, arquitecto chileno.

1967: Lane Napper, actor, coreógrafo, bailarín profesional, entrenador de actuación y profesor de baile estadounidense.

1968: Darrell Armstrong, baloncestista estadounidense.

1970: Steven Page, cantante canadiense, de la banda Barenaked Ladies.

1971: Mary Lynn Rajskub, actriz estadounidense.

1971: Kurt Warner, jugador estadounidense de fútbol americano.

1972: David Inquel, yudoca francés.

1972: Manuel Filiberto de Saboya, noble italiano.

1972: Plutarco Haza, actor mexicano.

1974: Donald Faison, actor estadounidense.

1974: Jo Cox, política británica (f. 2016).

1975: Andreas Klöden, ciclista alemán.

1975: Laila Rouass, actriz británica.

1976: Gordon Moakes, bajista estadounidense, de las bandas Bloc Party y Young Legionnaire.

1978: José Meolans, nadador argentino.

1978: Dan Wheldon, piloto de automovilismo británico (f. 2011).

1979: Leire Martínez, cantante española, de la banda La Oreja de Van Gogh.

1979: Thomas Voeckler, ciclista francés.

1980: Luis Maza, beisbolista venezolano.

1981: Aquivaldo Mosquera, futbolista colombiano.

1981: Chris Urbanowicz, guitarrista británico, de la banda Editors.

1982: Andoni Iraola, futbolista español.

1982: Jason Motte, beisbolista estadounidense.

1984: Dustin Johnson, golfista estadounidense.

1984: Rubén Iván Martínez Andrade, futbolista español.

1984: Janko Tipsarević, tenista serbio.

1985: Karla Cossío, actriz cubanomexicana.

1985: Estéfani Espín, periodista ecuatoriana.

1985: Sofoklis Schortsanitis, baloncestista griego.

1986: Ramin Ott, futbolista samoamericano.

1987: Joseph Dempsie, actor británico.

1987: Danny Green, baloncestista estadounidense.

1987: Nikita Rukavytsya, futbolista ucraniano.

1988: Omri Casspi, baloncestista israelí.

1988: Portia Doubleday, actriz estadounidense.

1989: Jung Yong Hwa, cantante surcoreano, de la banda CN Blue.

1989: Cédric Mongongu, futbolista congoleño.

1990: Sebastian Jung, futbolista alemán.

1991: Hugo Mallo, futbolista español.

1992: Ricardo Javier Acosta, futbolista argentino.

1994: Sébastien Haller, futbolista francés.

1996: Rodrigo Hernández Cascante, futbolista español.

1997: Dinah Jane, cantante estadounidense.

1999: Andi Zeqiri, futbolista suizo.

Decesos

1276: Inocencio V, papa italiano (n. 1225).

1429: Ghiyath al-Din Jamshid Mas’ud al-Kashi, astrónomo y matemático persa (n. 1380).

1535: Juan Fisher, clérigo inglés (n. 1469).

1563: Francisco de Villagra, compañero de Pedro de Valdivia y exgobernador de Chile (n. 1511).

1580: Hernando de Acuña, militar y poeta español (n. 1520).

1634: Johann von Aldringen, militar austríaco (n. 1588).

1839: Domingo Cullen, político canario, gobernador en Argentina (n. 1791).

1841: Juan Bautista Arismendi, general y prócer venezolano (n. 1775).

1865: Duque de Rivas, escritor y pintor español (n. 1791).

1868: Heber C. Kimball, líder religioso estadounidense (n. 1801).

1872: Rudecindo Alvarado, general argentino (n. 1792).

1872: Juana de Vega, escritora española (n. 1807).

1874: Howard Staunton, ajedrecista británico (n. 1810).

1890: Francisco Menéndez Valdivieso, político salvadoreño (n. 1830).

1906: Fritz Schaudinn, zoólogo alemán (n. 1871).

1908: Francisco Naranjo, militar mexicano (n. 1839).

1910: Ricardo de la Vega, dramaturgo español (n. 1839).

1922: Étienne Terrus, pintor francés (n. 1857).

1925: Felix Klein, matemático alemán (n. 1849).

1928: Arthur Burdett Frost, ilustrador estadounidense (n. 1851).

1931: Armand Fallières, político y presidente francés (n. 1841).

1936: Moritz Schlick, físico y filósofo alemán (n. 1882).

1938: C. J. Dennis, poeta australiano (n. 1876).

1956: Walter de la Mare, escritor británico (n. 1873).

1956: José Perotti, escultor, pintor y grabador chileno (n. 1893).

1957: Atilio Cattáneo, militar y político argentino (n. 1889).

1961: Rafael Gómez Catón, pintor español (n. 1890).

1961: María de Rumanía (n. 1900).

1963: Maria Tănase, cantante y actriz rumana (n. 1913).

1965: David O. Selznick, productor de cine estadounidense (n. 1902).

1966: Thaddeus Shideler, atleta estadounidense (n. 1883).

1969: Judy Garland, actriz y cantante estadounidense (n. 1922).

Judy Garland (IMDB)

1974: Darius Milhaud, compositor francés (n. 1892).

1976: Fofó (Alfonso Aragón), payaso español (n. 1923).

1977: Juan Carlos Casariego de Bel (54) abogado y economista hispano-argentino; desaparecido (n. 1922).

1978: Paco Malgesto, locutor y animador de televisión mexicano (n. 1914).

1979: Louis Chiron, piloto de automovilismo monegasco (n. 1899).

1980: Dimitrios Partsalidis, político griego (n. 1905).

1984: Joseph Losey, cineasta estadounidense (n. 1909).

1987: Fred Astaire, cantante, actor y bailarín estadounidense (n. 1899).

1987: Julio Salvador y Díaz-Benjumea, militar y político español (n. 1910).

1988: Dennis Day, cantante y actor estadounidense (n. 1916).

1989: Anton Dermota, tenor austriaco nacido en Eslovenia (n. 1910).

1990: Ilya Mikhailovich Frank, físico ruso, premio nobel de física en 1958 (n. 1908).

1992: Virgil Georgiu, escritor rumano (n. 1916).

1993: Pat Nixon, primera dama estadounidense (n. 1912).

1995: Raúl Astor, actor y locutor argentino (n. 1925).

1995: Yves Congar, cardenal francés (n. 1904).

1997: Ted Gärdestad, cantante sueco (n. 1956).

2002: Conrad Hansen, pianista alemán (n. 1906).

2004: Robert William Bemer, pionero estadounidense de la computación (n. 1920).

2004: Thomas Gold, astrofísico estadounidense (n. 1920).

2006: Asun Balzola, escritora española (n. 1942).

2007: Nancy Benoit, valet y luchadora profesional (n. 1964)

2008: George Carlin, cómico y actor estadounidense (n. 1937).

2008: Dody Goodman, actriz estadounidense (n. 1914).

2011: Kader Asmal, político sudafricano (n. 1934).

2011: Harley Hotchkiss, magnate canadiense (n. 1927).

2011: Cyril Ornadel, compositor británico (n. 1924).

2011: Coşkun Özarı, futbolista y entrenador turco (n. 1931).

2011: David Rayfiel, guionista estadounidense de cine (n. 1923).

2011: Fanny de Sivers, lingüista estonio (n. 1920).

2012: María Teresa Castillo, periodista venezolana (n. 1908).

2012: Juan Luis Galiardo, actor español (n. 1940).

2013: Leandro Díaz, compositor colombiano (n. 1928).

2013: Peter Fraser, político y aristócrata británico (n. 1945).

2013: Gary David Goldberg, guionista y productor estadounidense (n. 1944).

2013: Henning Larsen, arquitecto danés (n. 1925).

2013: Allan Simonsen, piloto de automovilismo danés (n. 1978).

2013: Javier Tomeo, escritor español (n. 1932).

2013: Soccor Velho, futbolista indio (n. 1983).

2014: Marysole Wörner Baz, artista plástica mexicana (n. 1936).

2015: James Horner, compositor estadounidense (n. 1953).

2015: Gregorio Morales, poeta y novelista español (n. 1952).

2016: John William Ashe, diplomático antiguano (n. 1954).

2017: Quett Masire, profesor y político botsuano, presidente de Botsuana entre 1980 y 1998 (n. 1925).

2018: Lavinia Mata-‘o-Tāone, princesa de Tonga (n. 1952).

2019: Judith Krantz, escritora y periodista estadounidense (n. 1928)

2020: Joel Schumacher, director de cine estadounidense (n. 1939).

2020: Pierino Prati, exfutbolista italiano, (n. 1946)

2020: Carlos Luis Morales, futbolista y político ecuatoriano (n. 1965).

2021: Horacio González, sociólogo, docente y ensayista argentino (n. 1944).

2022: Clemente Ricardo Vega García, militar mexicano (n. 1940).