Estas son las películas que están de moda en Hulu Estados Unidos este día

En estos días importante conocer las producciones favoritas entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Hulu Estados Unidos:

1. Un desastre es para siempre (Beautiful Wedding)

Sigue a Abby y Travis, quienes después de una noche loca en Las Vegas, descubren que están casados. Luego se dirigen a México para una luna de miel con amigos y familiares.

2. Brats

Documental centrado en las películas de los años 80 protagonizadas por el "Brat Pack" y su profundo impacto en las vidas de sus jóvenes estrellas. El film analiza el fenómeno cultural de películas como "St. Elmo's Fire", "The Breakfast Club" o "Pretty in Pink", que explotaron la angustia adolescente y conectaron con el público joven como nunca antes se había hecho. Las películas se convirtieron en objeto de culto, pero la etiqueta de "Brat Pack" tendría un impacto inesperado en las carreras de los jóvenes actores y actrices durante décadas.

3. Bad Boys for Life

El Departamento de Policía de Miami y su equipo de élite AMMO intentan derribar a Armando Armas, jefe de un cartel de la droga. Armando es un asesino de sangre fría con una naturaleza viciosa y contaminante. Él está comprometido con el trabajo del cartel y es enviado por su madre Isabel, para matar a Mike.

4. La primera profecía (The First Omen)

Cuando una joven estadounidense es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia, se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. Una precuela de 'La profecía'.

5. Red de venganza (What Comes Around)

Analiza los problemas que surgen entre una madre (Summer Phoenix) y su hija adolescente (Grace Van Dien) después de que esta última sea seducida online por un hombre de 28 años (Kyle Gallner).

6. Dune: Parte dos (Dune: Part Two)

Sigue el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, Paul se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

7. El bar Coyote (Coyote Ugly)

A sus 21 años, Violet Sanford llega a Nueva York con la esperanza de convertirse en letrista. Pero sus sueños de dedicarse al mundo de la música quedan aparcados momentáneamente por el éxito que alcanza trabajando como camarera en el bar Coyote. El bar Coyote es un nuevo club nocturno y el punto más caliente de la ciudad. Cuenta con un ambicioso plantel de chicas, todas jóvenes y muy atractivas. Lil es el cerebro y la estricta propietaria del local, que reina con autoridad sobre sus chicas. Entre ellas están la coqueta Cammie, la cabezota y variable Rachel y Zoe, la que más propinas consigue. Las "chicas Coyote", como las llaman cariñosamente, provocan a los clientes y a los medios de comunicación con sus atrevidos atuendos y convierten el bar Coyote en el punto de atracción de los chicos que merodean por la zona.

8. Dos policías rebeldes II

En esta nueva aventura, los detectives de narcóticos de Miami, Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence), son asignados para formar parte de un equipo de alta tecnología que trata de destapar la trama del diseño de éxtasis en Miami. Pero inconscientemente descubren una conspiración mortal que involucra a un despiadado señor de la droga, Johnny Tapia (Jordi Mollà), que está decidido a expandir su imperio y tomar el control del negocio de la venta de narcóticos en la ciudad matando a cualquiera que se interponga en su camino. Para empeorar las cosas, la bella hermana de Marcus, Syd (Gabrielle Union), una agente infiltrada de la DEA, se queda atrapada en el fuego cruzado, forzando a nuestros héroes a situarse al límite de la ley. Todo se complica todavía más cuando Cupido empieza a sobrevolar sobre Mike y Syd, provocando las iras de su protector hermano.

9. Dos policías rebeldes

Un alijo de heroína valorada en unos 100 millones de dólares es robado del mismísimo depósito de la policía. El caso le será asignado a los agentes Burnett y Lowery, una pareja muy peculiar por los métodos que utilizan. La única pista que tienen para comenzar es la de un testigo que les ayudará a identificar a los atracadores y a la que tendrán que proteger.

10. Wonka

Basada en el personaje que protagoniza "Charlie y la fábrica de chocolate", el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, "Wonka" cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.