Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Las producciones más populares para ver de Prime Video Colombia

1. En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners)

En un remoto pueblo irlandés, Finbar (Liam Neeson), un asesino ya retirado que lucha por su redención, se ve envuelto en un peligroso juego con un trío de terroristas vengativos. En la tierra de santos y pecadores, hay pecados que no pueden ser enterrados.

2. Amor redentor

Situada en la Nueva Inglaterra de 1835, la trama sigue la historia de Angela, una pequeña que fue rechazada por su padre debido a que fue producto de una aventura adultera con su madre Mae. Desde entonces, la chica se sintió culpable de la depresión de su madre y de su propio abandono, creciendo con un evidente odio hacia los hombres, todos ellos obsesionados por la fiebre de oro de la época. En su adolescencia, Angela tuvo que venderse a la prostitución para tener un lugar donde dormir y en medio de ese odio, conoce a Michael Hosea, un hombre piadoso que parece cruzar su camino con Angela para conducirla al amor redentor de Dios, desafiando, día a día, las amargas expectativas y resistencia de ella, quien no parece creer que merece algo más en la vida, algo que pueda hacerla verdaderamente feliz.

3. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

4. Amor de cachorros (Puppy Love)

Después de una primera cita desastrosa, la niña salvaje Nicole y el socialmente ansioso Max prometen perder los números del otro hasta que se enteran de que sus perros encontraron una pareja por amor, ¡y ahora los cachorros están en camino! Nicole y Max, hilarantemente dispares, se ven obligados a convertirse en padres responsables, pero pueden terminar encontrando el amor ellos mismos.

5. La idea de tenerte (The Idea of You)

Solène, madre soltera de 40 años, comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de August Moon, la banda de chicos más popular del planeta.

6. Beekeeper: El protector

La brutal campaña de venganza de Adam Clay (Jason Statham) adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como "Beekeeper".

7. Kali: Ángel Vengador (Kali)

Lisa, también conocida como Kali, no tiene nada que perder cuando descubre que su marido ha sido ejecutado en Río para encubrir un escándalo de corrupción. Exrecluta de las Fuerzas Especiales, se dirige a Brasil con puños, sangre y explosivos, para saber la verdad

8. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

9. Muere, Hart 2: Doble o nada (Die Hart 2: Die Harter)

Hart quiere consolidar su legado como la mayor estrella de acción de todos los tiempos. Ha desarrollado un concepto para una película revolucionaria en la que la acción es tan imprevista y sin guiones que ni siquiera Kevin sabrá lo que ocurrirá a continuación. Pero la visión de Kevin viene con un punto ciego y pronto se ve víctima de un malvado complot de venganza, orquestado por alguien de su pasado.

10. Dos policías rebeldes

Un alijo de heroína valorada en unos 100 millones de dólares es robado del mismísimo depósito de la policía. El caso le será asignado a los agentes Burnett y Lowery, una pareja muy peculiar por los métodos que utilizan. La única pista que tienen para comenzar es la de un testigo que les ayudará a identificar a los atracadores y a la que tendrán que proteger.

