Kaiju no. 8 y otros animes en Crunchyroll para ver esta semana

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos marcaron a las generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series históricas y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las series que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- Tsukimichi moonlit fantasy

Makoto Misumi era un adolescente normal y corriente que de repente fue invocado a otro mundo como “héroe”. Pero la diosa de este mundo le llamó feo y le quitó su condición de héroe, enviándolo a los confines del mundo. En los páramos, se encuentra con dragones, arañas, orcos, enanos y muchas otras razas no humanas. Makoto consigue mostrarse promoetedor en el uso de la magia y combatiendo, lo que no habría podido hacer en su anterior mundo. Tiene numerosos encuentros, pero ¿será capaz de sobrevivir a este nuevo mundo?

2.- Solo leveling

Lo que no te mata te hace más fuerte, pero en el caso de Sung Jinwoo, lo que lo mató lo hizo más fuerte. Después de ser brutalmente asesinado por monstruos en una mazmorra de alto rango, Jinwoo regresó con el Sistema, un programa que solo él puede ver y que eleva su nivel en todos los sentidos. Ahora, está decidido a descubrir los secretos detrás de sus poderes y la mazmorra que los engendró.

3.- Re:monster

Después de sufrir una muerte prematura, Tomokui Kanata reencarna en un humilde goblin, pero ha desarrollado un apetito monstruoso. Gracias a su nueva habilidad que le permite volverse más fuerte cuanto más se alimenta, su estado de debilidad cambia rápidamente y asciende hasta convertirse en el líder de los goblins. Con una mezcla de recuerdos del pasado, un nuevo cuerpo y un estómago fuerte, ¡está dándole un mordisco a este nuevo mundo fantástico!

4.- Kaiju no. 8

En un mundo repleto de criaturas conocidas como Kaiju, Kafka Hibino siempre quiso ser parte del Cuerpo de Defensa. Junto a Mina Ashiro, su amiga de la infancia, prometen que ambos lograrán unirse, sin embargo, la vida los enviará por caminos muy diferentes. Kafka trabaja ahora limpiando cadáveres de Kaiju tras las batallas, y en el trabajo conoce a Ren Ichikawa. Reno está decidido a unirse a las Fuerzas de Defensa, y su pasión y decisión harán que Kafka despierte de nuevo su deseo de unirse a Mina en las Fuerzas de Defensa y proteger a la humanidad.4.-

5.- I was reincarnated as the 7th prince so I can take my time perfecting my magical ability

“Las cualidades más valoradas en el estudio de la magia son el linaje, la aptitud y el esfuerzo. Hubo un hechicero que, a pesar de su profundo amor por la magia, nació plebeyo y, por tanto, carecía de linaje y aptitud para ella. Al morir de muerte no natural, deseó haber estudiado más magia mientras tuvo la oportunidad.

Entonces, se reencarnó en Lloyd, el séptimo príncipe del reino de Saloum y bendecido con un fuerte linaje mágico. Renacido con todos sus recuerdos intactos, junto con la línea de sangre perfecta y un inmenso talento, estaba decidido a disfrutar de su nueva vida, ¡utilizando sus extraordinarias habilidades mágicas para dominar el estudio de la magia que estaba fuera de su alcance en su vida anterior!”

6.- Chillin’ in another world with level 2 super cheat powers

El Reino Mágico de Klyrode convoca cada año a cientos de héroes de otros mundos para luchar en su guerra contra el Oscuro y su ejército de poderosos demonios. Banaza es uno de esos héroes, convocado desde la capital real, Paluma, pero algo no anda bien: Banaza es solo un comerciante promedio. No tiene magia ni capacidades de lucha y sus estadísticas son terribles. Peor aún, ¡un percance lo deja incapaz de volver a casa! Rechazado como héroe y varado en otro mundo, abandonado en los confines del reino por un rey cruel que sólo quiere que se vaya, el destino de Banaza parece bastante sombrío. Pero, ¿qué pasará una vez que el candidato a héroe fallido se encuentre con que tiene súper poderes de trampa una vez que alcanza el nivel dos?

7.- One piece

Monkey D. Luffy se niega a que nadie se interponga en su camino para convertirse en “rey de los piratas”. Se lanza a surcar los mares y se convertirá en un capitán dispuesto a no darse por vencido jamás hasta hacerse con el mayor tesoro de la historia: el legendario One Piece.

8.- That time I got reincarnated as a slime

Satoru Mikami es un hombre de 37 años que tiene un trabajo que no le gusta, sin salida y que no es feliz con la vida que lleva, pero cuando muere a manos de un ladrón y piensa que es su fin, se despierta descubriendo que se ha reencarnado en un mundo de magia y espada… ¡pero como un slime! Ahora tendrá que acostumbrarse a su nueva vida, aunque por suerte contará con dos habilidades únicas que le ayudarán a sobrevivir: una que le proporciona una gran comprensión de todo lo que le rodea, y otra que le permite copiar las habilidades de sus oponentes.

9.-Mashle: magic and muscles

Este es un mundo de magia.

Este es un mundo en el que todos usan la magia habitualmente.

En un bosque profundo y oscuro de este mundo de magia, hay un chico que se ejercita a diario.

Su nombre es Mash Burnedead y tiene un secreto: no puede usar magia.

Lo único que quería era vivir tranquilo con su familia, pero cuando un día intentan matarlo por no poder usar magia, las cosas se salen de control y acaba inscrito en una escuela mágica, donde su objetivo será convertirse en el “Iluminado Divino”, el alumno más formidable, el elegido de Dios.

¿Podrán sus poderosos músculos derrotar a los más brillantes usuarios de magia?

¡Se alza el telón de esta historia de magia y fantasía peculiar en el que la fuerza puede con la magia!

10.- Demon slayer

Estamos en la era Taisho de Japón. Tanjiro, un joven que se gana la vida vendiendo carbón, descubre un día que su familia ha sido asesinada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única superviviente de la masacre, ha sufrido una transformación en demonio.

Destrozado por los acontecimientos Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios para poder devolver a su hermana a la normalidad y matar al demonio que masacró a su familia.

La industria del anime

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.

En los últimos años el consumo de anime a nivel internacional aumentó a pasos agigantados ante los éxitos en décadas anteriores y las productoras han trabajado a marchas forzadas para mantener el paso de publicación. Attack On Titan fue una de las series que debido a la gran demanda de títulos se vio forzada a dividir su última temporada en tres fases para que los animadores pudieran terminar con el proyecto.