Génova consigue un empate frente a AC Milan 3-3

AC Milan 3 - 3 Génova

Milan y Génova empataron a tres en el encuentro celebrado este domingo en el San Siro.

AC Milan llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 0-0 en el último partido disputado frente a Juventus. En el lado de los visitantes, Génova venía de vencer 3-0 en su estadio a Cagliari en el último partido celebrado.

Con este resultado, el conjunto rojinegro es segundo tras el final del partido, mientras que Génova es duodécimo.

El partido arrancó de modo inmejorable para el once rojiazul, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador gracias a un tanto de pena máxima de Mateo Retegui instantes después del inicio del partido, en el minuto 5. Sin embargo, AC Milan logró el empate a través de un gol de Florenzi al borde del final, en el 45, cerrando así el primer tiempo con un 1-1 en el luminoso.

La segunda parte del enfrentamiento comenzó de forma positiva para Génova, que se adelantó con un tanto de Caleb Ekuban instantes después de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 48. Pero posteriormente el once rojinegro reaccionó e igualó la contienda gracias al acierto de cara a portería de Matteo Gabbia en el minuto 72. Posteriormente una nueva ocasión incrementó el marcador de los locales mediante un tanto de Giroud en el minuto 75 que dejaba un 3-2 a favor de Milan. No obstante, el once visitante empató con un gol en su propio arco de Malick Thiaw justo antes del silbatazo final, en concreto en el 87, concluyendo el partido con un marcador de 3-3 en el marcador.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de Milan dio entrada a Noah Okafor, Pierre Kalulu, Yacine Adli y Malick Thiaw por Rafael Leão, Florenzi, Ismael Bennacer y Chukwueze, mientras que Génova dio luz verde a Strootman, Haps, Cittadini y Papadopoulos por Aarón Martín, Milan Badelj, Vogliacco y Caleb Ekuban.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a dos jugadores. Mostró una tarjeta amarilla a Reijnders, de Milan y una a Johan Vásquez de Génova.

Con este empate, AC Milan se situó en el segundo puesto de la tabla con 71 puntos, en posición de acceso a Champions League. Por su parte, Génova con este punto se quedó en duodécima posición con 43 puntos al término del partido.

El próximo partido de la competición para ambos equipos se jugará en casa: AC Milan se medirá con Cagliari y Génova jugará contra Sassuolo.