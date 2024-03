Fiorentina y AS Roma empatan 2-2 y se reparten los puntos

Fiorentina 2 - 2 AS Roma

El partido celebrado este domingo en el Stadio Artemio Franchi y que enfrentó a Fiore y a Roma finalizó con un empate a dos entre ambos contendientes.

Fiorentina llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 0-0 en el último partido disputado frente a Torino. En el lado de los visitantes, AS Roma ganó a AC Monza a domicilio por 4-1 y anteriormente lo hizo también en su feudo, ante Torino por 3-2 y llevaba una racha de tres victorias consecutivas.

Después del duelo, el conjunto florentino es octavo tras la finalización del partido, mientras que Roma es quinta.

La primera parte del encuentro arrancó de cara para el equipo local, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador gracias a un gol de Luca Ranieri en el minuto 18, concluyendo el primer periodo con el resultado de 1-0.

En la segunda parte llegó el gol para AS Roma, que puso el empate a través de un tanto de Aouar en el minuto 58. Sin embargo, el once florentino adelantó a su conjunto gracias al gol de Mandragora en el minuto 69. No obstante, el once romano reaccionó e igualó la contienda mediante un tanto de Diego Llorente en los últimos instantes de partido, concretamente en el 95. Finalmente, el partido llegó a su fin con un 2-2 en el marcador.

Durante el encuentro se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores de Fiore que entraron al partido fueron Ikoné, Alfred Duncan, Mbala N'zola, Barák y Arthur en sustitución de Nicolás González, Sottil, Andrea Belotti, López y Mandragora, mientras que los cambios de Roma fueron Dean Huijsen, Zalewski, Baldanzi, Spinazzola y Pellegrini, que entraron para suplir a Mancini, Paulo Dybala, El Shaarawy, Angeliño y Paredes.

El árbitro mostró siete tarjetas amarillas, dos de ellas a Fiore (Bonaventura y Milenković) y cinco a Roma (Mancini, Paredes, Dean Huijsen, Evan Ndicka y Baldanzi).

Tras acabar el duelo con este empate, AS Roma se ubicó en el quinto lugar de la tabla con 48 puntos, en plaza de acceso a Europa League. Por su parte, Fiorentina con este punto conseguido, alcanzó el octavo puesto con 43 puntos tras el partido.

El próximo compromiso de la Serie A para Fiorentina es contra Atalanta, mientras que AS Roma se enfrentará a Sassuolo.