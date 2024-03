Los 10 podcasts de Spotify en Argentina para engancharse este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. Cero Miligramos

Santi Talledo enfrenta trastornos de salud mental desde los doce años. Los momentos más difíciles de su adolescencia están registrados en el diario íntimo que inspiró "Cero Miligramos". Esas páginas llenas de dolor, vulnerabilidad y también de humor, le dieron la fuerza para hablar públicamente sobre sus trastornos. Movilizado por los mensajes de apoyo, consideró que había llegado el momento de visibilizar aún más el problema que, según la OMS, afecta al 25% de la población mundial. Este podcast, es sólo el comienzo. Seguinos en nuestras redes: ceromiligramos creacontenidos zeratype_

2. ALMENDRADA PODCAST

no se ??¿ pretendo hablar de cualquier cosa ciencia, libros, la vida y demases EPISODIOS LOS DOMINGOS

3. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia Lucas Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

4. Financiero, Monetario e Irreverente

El podcast de Leandro Ziccarelli sobre finanzas, economía y otras yerbas. Ponete cómodo porque te voy a hacer enojar y, sin que lo notes, vas a haber aprendido algo de finanzas o economía. FMIpodcast es auspiciado por los amigos de Roku, Cocos Capital y Medifé. () Las opiniones vertidas en el programa son a título personal del auto y no necesariamente reflejan las opiniones de nuestros sponsors, ni de ningún integrante de dichas empresas.

5. Teléfono Descompuesto

Luego del sensacional éxito de “Correo no deseado” (2021) Malena Guinzburg y Connie Ballarini redoblan la apuesta con un podcast visual donde retoman anécdotas de su adolescencia (y no tanto) e invitan a testigos de las mismas para que puedan aportar su punto de vista, algo que cambiará por completo la perspectiva sobre sus recuerdos. Pero no sólo eso, porque Malena y Connie decidieron que este nuevo podcast sea una excusa para sacarse algunas dudas sobre temas trascendentales, tales como: la comunicación interespecies, la rumpología (lectura de nalgas para predecir el futuro), el sexo tántrico y las sectas. Este nuevo podcast es una conversación entre amigas con inquietudes que las llevan a recordar su pasado. Mezcla de moderno con analógico, invita a que desde las se pueda disfrutar presenciando el intercambio de estas comediantes, pero también desde las plataformas de sonido propone un formato íntimo y nostálgico con conversaciones abordadas desde un lugar abandonado en los últimos tiempos: la llamada telefónica. “Teléfono descompuesto” es una idea original de Guinzburg y Ballarini y cuenta con la producción de Interés General Podcast productora que genera contenidos desde marzo de 2020 y que cuenta con más de 1.200 podcasts, además de superar las 2 millones de reproducciones en Spotify, donde todos los días ofrecen contenidos de cinco minutos sobre distintos temas.

6. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado. La Cruda, un podcast original de Spotify.

7. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. En cada episodio de Psicología al Desnudo, el podcast 1 en salud mental y top 13 global, encontrarás herramientas muy valiosas para tu bienestar. ¿Nos acompañas? ¡Síguenos! https:psimammoliti.com

8. Tu Desarrollo Personal

Desarrollo personal,espiritualidad,libertad financiera,emprender y liderazgo. Distribuido por Genuina Media

9. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

10. Pasa a la Acción con Sofia Contreras

A lo largo de su carrera ha jugado en la intersección de marketing y startups. Liderando fondos de inversión de 200MM USD, potenciado el crecimiento de cientos de negocios y co-fundado su primera ONG a los 23 años, hoy en 18 países. Actualmente es CEO y fundadora de Mastery Haus ayudando a empresarios a escalar sus resultados en negocios y desarrollo personal. En este podcast voy a compartirte herramientas y metodologías sobre productividad, mentalidad y negocios para alcanzar lo que te propones. ¿Querés toda la experiencia? Suscribite a mi newsletter semanal: soficontreras.comnewsletter

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images/Lourdes Balduque)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

