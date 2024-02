Top de películas más vistas en Netflix Venezuela

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 23 de febrero en Netflix Venezuela. Una de las ventajas que dan estas plataformas es su portabilidad, además de que se pueden encontrar producciones originales, estrenos y títulos clásicos que han sido galardonados en festivales.

Te puede interesar: Ranking de Netflix en Venezuela: estas son las películas preferidas del momento

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. El abismo de Kiruna

Te puede interesar: Estas son las películas que están de moda en Netflix Venezuela este día

Frigga intenta equilibrar su arriesgado trabajo como directora de seguridad en la mina Kiirunavaara con su vida familiar, su nuevo amor y su ex, que no quiere dejarlo ir. Pero cuando de repente el suelo empieza a temblar bajo sus pies, el enigma de la vida deja de importar y comienza la lucha por no ser arrastrado al abismo.

2. Einstein y la bomba

Te puede interesar: Las mejores cintas de Netflix Uruguay para ver en cualquier momento

¿Qué pasó cuando Einstein huyó de la Alemania nazi? Este docudrama usa imágenes de archivo y sus propias palabras para sumergirse en la mente de un genio atormentado.

3. Lo que ignoramos

Una periodista que lucha por abrirse camino inicia una investigación sobre atroces casos de abuso y maltrato encubiertos en un centro de acogida para niñas.

4. La decisión (En nombre del amor)

Travis Parker tiene todo lo que un hombre puede desear y le gusta aprovechar la vida al máximo, pero hay algo que se resiste a probar: enamorarse. Eso cambiará cuando aparece en su vida Gabby Holland, una asistente pediátrica que se acaba de mudar a la casa de al lado.

5. Kill Me If You Dare

La suspicacia hace mella en una pareja abrumada por los problemas económicos. Pero cuando les toca la lotería, deciden seguir juntos.. hasta que la muerte los separe.

6. Isla bonita

7. Gru 3. Mi villano favorito

A Gru lo han despedido. Se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Balthazar Bratt, estrella infantil de los años 80 que con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado creando el caos en todo el planeta. Además, Gru va a conocer a su hermano gemelo Dru y tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de dedicarse al crimen y unirse al para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa vida atrás ¿volverá a convertirse Gru en un villano?

8. Players

Un equipo profesional de esports de League of Legends persigue su primer campeonato después de años de situaciones difíciles y angustias. Para ganarlo todo, necesitarán que su prodigio, un novato de 17 años y su veterano de 27 años dejen sus egos a un lado y trabajen juntos.

9. Ceniza

La vida de una rica mujer casada cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita y una fantasía embriagadora da paso a un peligroso romance.

10. A Dos Metros De Ti

Will y Stella son dos adolescentes que padecen fibrosis quística y están ingresados en el hospital para tratarse. Aunque ambos tratan de refugiarse en su propio mundo, de forma inevitable acaban enamorándose. La pareja deberá luchar para mantener viva su relación, con una única regla: separarse con una distancia de alrededor de dos metros para evitar que ambos se puedan contagiar. Sin embargo, la vida de ambos estará en peligro.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter