Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en España

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones favoritas entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

Te puede interesar: La película más popular en Prime Video España HOY

El top 10 de las películas más vistas en Prime Video España:

1. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Te puede interesar: Las 10 películas de Prime Video en Estados Unidos para engancharse este día

Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

2. Upgrade: Primera clase

Te puede interesar: Las películas favoritas del público en Prime Video México

Ana es una ambiciosa becaria que sueña con una carrera en el mundo del arte mientras intenta impresionar a su exigente jefa Claire. Cuando la suben a primera clase en un viaje de trabajo, en el avión conoce al atractivo Will, que confunde a Ana con su jefa; una mentira piadosa que desencadena una glamurosa cadena de acontecimientos, romances y oportunidades hasta que su mentira amenaza con salir a la luz.

3. This Is MeNow: Una historia de amor

Una mirada musical y visual a la públicamente escrutada vida amorosa de JLo.

4. Que nadie duerma

Lucía, tras perder su empleo como programadora informática, decide dar un giro a su vida y convertirse en taxista. Imaginativa y romántica, empieza a circular buscando a su nuevo amor platónico, un actor de teatro aficionado a la ópera con el que compartió unos breves momentos mágicos.

5. The Survivor

Tras la Segunda Guerra Mundial, Harry Haft es un boxeador que luchó contra sus compañeros en los campos de concentración para sobrevivir. Atormentado por los recuerdos y la culpa, intenta utilizar las peleas de alto nivel contra leyendas del boxeo como Rocky Marciano para volver a encontrar a su primer amor. (FILMAFFINITY)

6. El vecindario

Tras dejar atrás un doloroso pasado en el que luchó por tratar de cumplir sus sueños, Sarah (Nicole Brydon Bloom) se instala en el apartamento de Hollywood perfecto. Sin embargo, algo no cuadra. Incapaz de dormir, una serie de extraños sonidos la atormentan por la noche. Pronto comienza a recibir amenazas por escrito de procedencia desconocida, lo que le lleva a sumirse en una depresión. Cuando descubre cuál es la verdad que se esconde tras estos acontecimientos, ya es demasiado tarde. Sólo le queda una posibilidad: luchar para mantener la cordura.. o perderse para siempre en un infierno existencial.

7. Los segundones

Jaycen Jenning, una antigua superestrella de la NFL que, tras un encontronazo con la ley, acepta entrenar a un equipo de fútbol juvenil en lugar de ir a la cárcel con la esperanza de relanzar su incipiente carrera.

8. El asesino del nudo

La reputación de Tyler se viene abajo cuando la chica que le gusta encuentra pornografía bondage en el camión de su padre y cree que es suya. Marginado por su grupo de amigos, se siente atraído por Kassi, una huérfana obsesionada con el asesino de Clovehitch, un asesino en serie aficionado al nudo "clove hitch" que aterrorizó al pueblo antes de desaparecer sin dejar rastro. Tyler descubrirá más fotos en el camión de su padre y temerá lo peor.

9. Desmadre Incluido

Un historiador arrogante en busca de la fama, una rivalidad profesional poco disimulada, un anciano conspiranoico perdido de su grupo, una boda de altos vuelos carga de secretos, una estudiante extranjera de intercambio, un artista poco convencional hasta para lo poco convencional, un amor prohibido, otro fingido, otro disimulado Todo ello sacudido y agitado (no removido) en una noche de encierro obligado que desata pasiones, alimenta terrores y despierta instintos reprimidos. Si completas el cóctel con una ciudad en fiestas, un oscuro fantasma y su antiguo tesoro, ¿qué puede salir bien?

10. El club del paro

Cada mañana, sea el día que sea, cuatro amigos, Fernando, el Negro, Jesús y Benavente, se reúnen en un bar a tomar unas cañas y arreglar el mundo a su manera: criticando y despotricando contra todo y contra todos. Tienen algo en común, están en paro, bueno todos, menos uno.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.