Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 17 de febrero

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

En la Iglesia Católica, la Misa es considerada la celebración litúrgica más importante. Si bien es conocida por realizarse los domingos, en distintos lugares se llevan a cabo entre semana, prácticamente todos los días.

Es por eso que el Vaticano actualiza todos los días las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son la materia prima de esta celebración eucarística. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura del libro de Isaías

Is 58, 9-14

Esto dice el Señor:

“Cuando renuncies a oprimir a los demás

y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva;

cuando compartas tu pan con el hambriento

y sacies la necesidad del humillado,

brillará tu luz en las tinieblas

y tu oscuridad será como el mediodía.

El Señor te dará reposo permanente;

en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo;

serás como un huerto bien regado,

como un manantial cuyas aguas no se agotan.



Construirás sobre tus viejas ruinas

y edificarás sobre cimientos muy antiguos;

te llamarán reparador de brechas

y restaurador de hogares derruidos.



Si detienes tus pasos para no violar el sábado

y no tratas tus negocios en mi día santo,

si llamas al sábado tu delicia

y lo consagras a la gloria del Señor,

si lo honras absteniéndote de viajes,

de buscar tu interés, de tratar tus asuntos,

entonces el Señor será tu delicia.

Te asentaré sobre mis montañas,

te haré gustar la herencia de tu padre Jacob”.

El evangelio del día

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (René Krüger)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 5, 27-32

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví (Mateo), sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo: “Sígueme”. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.



Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa, con ellos, un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: “¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?” Jesús les respondió: “No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan”.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

