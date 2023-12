Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 11 de diciembre

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Las lecturas y el evangelio son la parte central de la Misa, la celebración litúrgica más importante de la religión católica, ya que se trata de los pasajes de la Biblia para compartir el mensaje de Jesucristo.

Te puede interesar: Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 5 de diciembre

Al realizarse Misas casi todos los días, el Vaticano actualiza las lecturas y el evangelio diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de hoy

Te puede interesar: Cuál es el evangelio de hoy: las lecturas para este 8 de diciembre

Lectura del libro de Isaías

Is 35, 1-10

Te puede interesar: Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 6 de diciembre

Esto dice el Señor:

"Regocíjate, yermo sediento.

Que se alegre el desierto y se cubra de flores,

que florezca como un campo de lirios,

que se alegre y dé gritos de júbilo,

porque le será dada la gloria del Líbano,

el esplendor del Carmelo y del Sarón.



Ellos verán la gloria del Señor,

el esplendor de nuestro Dios.

Fortalezcan las manos cansadas,

afiancen las rodillas vacilantes.

Digan a los de corazón apocado:



'¡Ánimo! No teman.

He aquí que su Dios,

vengador y justiciero,

viene ya para salvarlos'.



Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos

y los oídos de los sordos se abrirán.

Saltará como un venado el cojo

y la lengua del mudo cantará.



Brotarán aguas en el desierto

y correrán torrentes en la estepa.

El páramo se convertirá en estanque

y la tierra sedienta, en manantial.

En la guarida donde moran los chacales,

verdearán la caña y el papiro.



Habrá allí una calzada ancha,

que se llamará 'Camino Santo';

los impuros no la transitarán,

ni los necios vagarán por ella.



No habrá por ahí leones

ni se acercarán las fieras.

Por ella caminarán los redimidos.

Volverán a casa los rescatados por el Señor,

vendrán a Sión con cánticos de júbilo,

coronados de perpetua alegría;

serán su escolta el gozo y la dicha,

porque la pena y la aflicción habrán terminado''.

El evangelio del día

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (Wikipedia)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 5, 17-26

Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones.



Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar, para colocarlo delante de él; pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: "Amigo mío, se te perdonan tus pecados".



Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: "¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino sólo Dios, puede perdonar los pecados?" Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: "¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: 'Se te perdonan tus pecados' o 'Levántate y anda'? Pues para que vean que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados –dijo entonces al paralítico–: Yo te lo mando: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa".



El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor, decían: "Hoy hemos visto maravillas".



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Más evangelios

Todo sobre el santo del día