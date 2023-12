Girona se queda con los tres puntos tras ganar 4-2 a Barcelona

LaLiga tiene dos torneos al año. (Narrativa)

Girona ganó a Barça 4-2 durante el encuentro celebrado este domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Te puede interesar: Getafe consigue los tres puntos frente a Valencia 1-0

Después del duelo, el equipo local es cuarto, mientras que Girona se quedó líder de LaLiga.

El partido arrancó de manera favorable para Girona, que estrenó el luminoso con un tanto de Artem Dovbyk en el minuto 12. Sin embargo, Barcelona logró el empate por medio de un gol de Lewandowski a los 19 minutos. Se puso en cabeza el once visitante gracias a un tanto de Miguel Gutiérrez al borde del final, en el 40, concluyendo el primer periodo con el resultado de 2-1.

Te puede interesar: Previa de LaLiga: Granada vs Athletic

En la segunda mitad la suerte llegó para el once gerundés, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con un gol de Valery en el minuto 80. Pero posteriormente el once culé se aproximó en el marcador consiguiendo el 3-2 mediante un gol de Gündoğan en el minuto 92. No obstante, Girona aumentó el marcador a través de un tanto de Stuani en los últimos minutos de partido, concretamente en el 95, terminando de esta manera el enfrentamiento con el marcador de 4-2.

En el capítulo de los cambios, los jugadores de Barça que entraron al partido fueron Álex Balde, Ferran Torres, Lamine Yamal y Fermín López en sustitución de Christensen, João Félix, Raphinha y Pedri, mientras que los cambios de Girona fueron Stuani, Portu, Valery y Jhon Solis, que entraron para reemplazar a Artem Dovbyk, Tsygankov, Yan Couto e Iván Martín.

Te puede interesar: Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Almería

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a tres jugadores. Mostró una tarjeta amarilla a Ronald Araujo, de Barça y dos a Blind y Stuani de Girona.

Tras el encuentro, Barcelona se ubicó en el cuarto puesto de la tabla con 34 puntos, también ocupando una plaza de acceso a Champions League. Girona, por su parte, se quedó con el puesto líder de LaLiga con 41 puntos, ocupando un lugar de acceso a Champions League.

El equipo que jugó el encuentro como local se medirá en la siguiente jornada con Valencia, mientras que Girona jugará contra Alavés.