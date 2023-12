Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 5 de diciembre

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Las lecturas y el evangelio son la parte más relevante de la Misa, la celebración litúrgica más importante de la religión católica, ya que se trata de los pasajes de la Biblia para compartir el mensaje de Jesucristo.

Al realizarse Misas casi todos los días, el Vaticano actualiza las lecturas y el evangelio diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de hoy

Lectura del libro de Isaías

Is 11, 1-10

En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé,

un vástago florecerá de su raíz.

Sobre él se posará el espíritu del Señor,

espíritu de sabiduría e inteligencia,

espíritu de consejo y fortaleza,

espíritu de piedad y temor de Dios.



No juzgará por apariencias,

ni sentenciará de oídas;

defenderá con justicia al desamparado

y con equidad dará sentencia al pobre;

herirá al violento con el látigo de su boca,

con el soplo de sus labios matará al impío.

Será la justicia su ceñidor,

la fidelidad apretará su cintura.



Habitará el lobo con el cordero,

la pantera se echará con el cabrito,

el novillo y el león pacerán juntos

y un muchachito los apacentará.

La vaca pastará con la osa

y sus crías vivirán juntas.

El león comerá paja con el buey.



El niño jugará sobre el agujero de la víbora;

la creatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente.

No harán daño ni estrago

por todo mi monte santo,

porque así como las aguas colman el mar,

así está lleno el país de la ciencia del Señor.



Aquel día la raíz de Jesé se alzará

como bandera de los pueblos,

la buscarán todas las naciones

y será gloriosa su morada.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 10, 21-24

En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: "¡Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla! ¡Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar".



Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: "Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron".



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

