Borussia Dortmund logra los tres puntos frente a Borussia Mönchengladbach 4-2

La Bundesliga está considerada como una de las mejores en el mundo. (Infobae)

Mönchengladbach no logró imponerse a Dortmund, que ganó 4-2 durante el partido celebrado este sábado en el Signal Iduna Park.

Te puede interesar: Previa de la Bundesliga: Union Berlín vs FC Augsburg

Tras el marcador, el conjunto de Dortmund es cuarto, mientras que Mönchengladbach es undécimo al finalizar el encuentro.

Buen inicio de encuentro para el conjunto de Mönchengladbach, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador a través de un gol de Rocco Reitz en el minuto 13. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del once visitante en el minuto 28 gracias al acierto de cara a portería de Manu Koné. No obstante, Borussia Dortmund redujo diferencias poniendo el 2-1 gracias a un tanto de Marcel Sabitzer en el minuto 30. Sumó otra vez el equipo local con un gol de Füllkrug en el minuto 32 que establecía el 2-2. Anotó de nuevo el once de Dortmund, que volteó el marcador estableciendo el 3-2 mediante un tanto de Bynoe-Gittens justo antes del silbatazo final, en concreto en el 45, terminando de esta manera el primer tiempo con un 3-2 en el marcador.

Te puede interesar: Previa de la Bundesliga: Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach

Tras el descanso llegó el gol para el once de Dortmund, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con un gol de Donyell Malen justo antes del silbatazo final, en concreto en el 97. Finalmente, el partido finalizó con un 4-2 en el luminoso.

Durante el duelo, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Dortmund entraron desde el banco de suplentes Gio Reyna, Donyell Malen, Salih Özcan, Moukoko y Marius Wolf en sustitución de Marcel Sabitzer, Emre Can, Bynoe-Gittens, Füllkrug y Marco Reus, mientras que los cambios por parte de Mönchengladbach fueron Tomáš Čvančara, Ngoumou, Florian Neuhaus, Robin Hack y Kramer, que entraron por Jordan, Rocco Reitz, Pléa, Franck Honorat y Julian Weigl.

Te puede interesar: Bayern de Múnich suma tres puntos frente a Colonia 1-0

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a tres jugadores, una para los locales y dos para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Julian Brandt y por parte de los visitantes para Julian Weigl y Manu Koné.

Con esta victoria, Borussia Dortmund asciende hasta los 24 puntos y se coloca en el cuarto puesto de la clasificación, ocupando una plaza de acceso a Champions League. Por su parte, Borussia Mönchengladbach se mantiene con 13 puntos con los que llegaba a esta duodécima jornada de la competición.

En la siguiente jornada Borussia Dortmund jugará contra Bayer Leverkusen fuera de casa y Borussia Mönchengladbach disputará su partido contra Hoffenheim en su feudo.