Independiente Mdz. se enfrentará ante Chaco For Ever por la fecha 19 de la zona B

Mañana desde las 16:10 (hora Argentina), Independiente Mdz. recibirá a Chaco For Ever en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 19 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023.

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Independiente Mdz. ganó el encuentro previo ante Aldosivi por 2-1. El equipo local no para de sumar victorias en las últimas fechas y mantiene su racha positiva. En esos duelos, tuvo 11 goles a favor y ha sufrido 3 en contra.

Chaco For Ever cayó derrotado 0 a 1 ante Deportivo Maipú. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 6.

Chaco For Ever atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y Chaco For Ever se impuso por 2 a 1.

Andrés Gariano es el árbitro designado para el controlar el partido.

Horario Independiente Mdz. y Chaco For Ever, según país

Argentina: 16:10 horas

Colombia y Perú: 14:10 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:10 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:10 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory