E. coli: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Además conoce la forma en la que se diagnostica esta enfermedad, cómo prevenirla y cuáles son los factores de riesgo (Infobae/Jovani Pérez)

Por lo general, la bacteria Escherichia coli (E. coli) vive en los intestinos de las personas y de los animales sanos. La mayoría de las variedades de Escherichia coli son inofensivas o causan diarrea breve. Sin embargo, algunas cepas, como la Escherichia coli O157:H7, pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos.

Puedes estar expuesto a la Escherichia coli proveniente de agua o de alimentos contaminados, sobre todo de los vegetales crudos y de la carne de res molida poco cocida. Los adultos sanos suelen recuperarse de la infección por E. coli O157:H7 en el plazo de una semana. Los niños pequeños y los adultos mayores presentan un mayor riesgo de desarrollar un tipo de insuficiencia renal que pone en riesgo la vida.

Síntomas

Los signos y síntomas de la infección por E. coli O157:H7 suelen aparecer tres o cuatro días después de la exposición a la bacteria. Pero puedes enfermarte al día siguiente de haber estado expuesto, o más de una semana después. Los signos y síntomas incluyen los siguientes:

Diarrea, que puede ser variar entre leve y líquida y grave con sangre

Calambres estomacales, dolor o sensibilidad en el estómago

Náuseas y vómitos en algunas personas

Cuándo debes consultar a un médico

Comunícate con el médico si la diarrea es persistente, intensa o sanguinolenta.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo

La Escherichia coli puede afectar a cualquier persona expuesta a la bacteria. Sin embargo, algunas personas son más propensas que otras a desarrollar problemas. Los factores de riesgo incluyen los siguientes:

Edad. Los niños pequeños y los adultos mayores corren un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad provocada por la E. coli , así como complicaciones más graves a causa de la infección.

Sistemas inmunitarios debilitados. Las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados, debido al SIDA o a medicamentos para tratar el cáncer o para prevenir el rechazo en un trasplante de órganos, son más propensas a enfermarse por la ingestión de E. coli .

Ciertos tipos de alimentos. Los alimentos de mayor riesgo son las hamburguesas poco cocinadas, la leche, el jugo de manzana o la sidra sin pasteurizar y los quesos blandos elaborados con leche cruda.

Época del año. Aunque la razón no está clara, la mayoría de las infecciones por E. coli en los Estados Unidos se producen de junio a septiembre.

Disminución de los niveles de ácido estomacal. El ácido estomacal ofrece cierta protección contra la Escherichia coli . Si tomas medicamentos para reducir el ácido del estómago, como esomeprazol (Nexium), pantoprazol (Protonix), lansoprazol (Prevacid) y omeprazol (Prilosec), es posible que el riesgo de infección por E. coli aumente.

Diagnóstico

Para diagnosticar enfermedades causadas por la infección con E. coli , tu médico envía una muestra de tus heces a un laboratorio para analizar la presencia de bacterias E. coli . Las bacterias pueden cultivarse para confirmar el diagnóstico e identificar toxinas específicas, tales como las producidas por E. coli O157:H7.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Europa Press)

Tratamiento

Para enfermedades causadas por E. coli , actualmente no hay tratamientos que curen la infección, alivien los síntomas ni eviten complicaciones. Para la mayoría de las personas, el tratamiento consiste en lo siguiente:

Reposo

Líquidos para ayudar a prevenir la deshidratación y la fatiga

Evita tomar medicamentos antidiarreicos, ya que desaceleran el aparato digestivo y no le permiten al cuerpo deshacerse de las toxinas. Por lo general, no se recomiendan los antibióticos porque pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves y no parecen ayudar a tratar la infección.