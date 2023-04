Rio Grande Valley FC cayó 2 a 1 y no logró clasificar a Tercera Ronda

Del “padre abandónico” al “intermitente”: son hijos de padres que aparecen y desaparecen, y así se sienten

“No le prometas que vas a venir, prefiero que vengas sin avisar y no que se pase todo el día esperándote”. La frase es habitual entre madres separadas que lidian con ex parejas que ven a sus hijos aleatoriamente. Magela escuchó la trama repetirse, detectó el dolor y la confusión que causaba en los hijos (“¿será mi culpa que papá no quiera venir?”) y puso manos a la obra