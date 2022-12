Fractura de nariz: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Una nariz quebrada, lo que también se llama fractura de nariz, es una quebradura o fisura en uno de los huesos de la nariz (a menudo, en el hueso que se encuentra sobre el puente de la nariz).

Las causas comunes de una nariz quebrada son deportes de contacto, peleas físicas, caídas y accidentes automovilísticos que producen lesiones en la cara.

Una nariz quebrada puede causar dolor y es común que te sangre la nariz. Es posible que tengas hinchazón y moretones alrededor de la nariz y debajo de los ojos. Es posible que tengas problemas para respirar por la nariz y que esta se vea torcida.

El tratamiento para una nariz quebrada puede comprender procedimientos para realinearla. Generalmente, no se necesita un procedimiento quirúrgico.

Síntomas



Los signos y síntomas de una fractura de nariz incluyen los siguientes:

Dolor o sensibilidad, especialmente al tocarte la nariz

Hinchazón de la nariz y las zonas que la rodean

Sangrado de la nariz

Hematomas alrededor de la nariz o los ojos

Nariz torcida o deformada

Dificultad para respirar por la nariz

Secreción de moco por la nariz

Sensación de obstrucción de una o ambas fosas nasales



Cuándo debes consultar con un médico

Busca atención médica de emergencia si sufres una lesión en la nariz acompañada de lo siguiente:Una lesión en la cabeza o en el cuello que puede estar caracterizada por dolor de cabeza intenso, dolor de cuello, vómitos o pérdida del conocimientoDificultad para respirarSangrado que no se detieneUn cambio notable en la forma de la nariz que no es hinchazón, sino un aspecto encorvado o torcidoLíquido transparente y acuoso que drena de la nariz

Factores de riesgo



Cualquier actividad que aumente el riesgo de lesiones en la cara puede aumentar el riesgo de fractura de nariz. Estas actividades pueden comprender:

Practicar deportes de contacto, como fútbol americano y hockey, especialmente sin un casco que tenga máscara facial

Participar en una pelea física

Andar en bicicleta

Levantar pesas, especialmente si no tienes a alguien que te supervise

Conducir un vehículo motorizado, especialmente sin cinturón de seguridad

Diagnóstico



Es posible que el proveedor de atención médica presione suavemente la parte exterior de la nariz y alrededor de ella. Puede observar dentro de las fosas nasales para detectar obstrucciones y otros signos de huesos rotos.

Es posible que te administren un medicamento anestésico para que la nariz no te cause molestias durante el examen.

En general, no es necesario realizar radiografías ni otros estudios por imágenes. Sin embargo, el proveedor de atención médica puede recomendarte una tomografía computarizada (TC) si la gravedad de las lesiones imposibilita que te hagan un examen físico o si sospecha que puedes tener otras lesiones.

Tratamiento



Si tienes una fractura menor que no haya torcido la nariz ni la haya deformado, es posible que no necesites tratamiento médico profesional. Es posible que solo aplicar hielo en la zona y tomar analgésicos de venta libre sea suficiente.



Realineación manual

Cirugía

Si la rotura desplazó los huesos y el cartílago de la nariz, es posible que el proveedor de atención médica pueda realinearlos en forma manual. Esto debe hacerse dentro de los 14 días después de que se produjera la fractura, preferentemente, antes de ese tiempo.Durante este procedimiento, te administrarán un medicamento anestésico en la nariz. En algunos casos, el médico puede reposicionar la nariz empujándola con los dedos. A veces, es posible que necesite usar herramientas especiales para realinear los huesos rotos y el cartílago.Pueden colocarte una férula en la nariz con taponamiento en el interior y un vendaje en el exterior. A veces, también se necesita una férula interna por un período breve. En general, si se usa taponamiento, debe dejarse dentro de la nariz durante una semana. El vendaje se puede dejar durante hasta dos semanas.También es posible que te receten antibióticos para prevenir una infección por las bacterias que normalmente se encuentran en la nariz.Las fracturas graves, múltiples o que no se han tratado durante más de 14 días pueden requerir una cirugía. La cirugía puede realinear los huesos y volver a darle forma a la nariz, si es necesario.Si la fractura ha dañado el tabique nasal (la parte media de la nariz que divide los orificios), puedes sentir que la respiración está obstruida o que tienes congestión nasal. Se puede recomendar una cirugía reconstructiva.

Con información de Mayo Clinic

